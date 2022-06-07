Аллегрова отправила защитникам Донбасса комплекты амуниции, тепловизоры и квадрокоптеры

Новости Украины

Поп-эстрада РФ переживает серьезный раскол: пока одни деятели искусства бегут из страны или выступают с критикой СВО, другие – оказывают активную помощь русским солдатам.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Телеведущий Владимир Соловьев рассказал о недавнем звонке известной российской певицы Ирины Аллегровой.

«Вчера пишет мне моя близкая подруга, говорит: «Володь, до тебя не может дозвониться Ирина Аллегрова. Думаю: «Где я, а где – императрица!». И вот, мы созваниваемся, первая фраза – «Только не называй меня «императрицей». Говорит: «Хочу, чтобы знали, что я – со своим народом. Смотрю на всех этих звезд… Но я – с народом. На свои деньги собрала 20 комплектов, помогла, отправила, все, что нужно. Собираю деньги, чтобы (приобрести и отправить – ред.) беспилотники, тепловизоры – все, что нужно (военнослужащим – ред.)». Рассказываю: «Вот, мы там ходим в больницы к ребятам и т.д.». «А как?.. Петь?». «Да нет, просто заходи в палату». Отвечает: «Хочу, я готова», – делится Соловьев.

Он убежден, что в настоящее время, складывается ошибочное мнение об эстрадных артистах как о людях «с продажными идеалами».

В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симоньян подтверждает, что Аллегрова активно осуществляет сбор средств на покупку и отправку боевого снаряжения и специальной техники для Русских войск.

«Она ровно так и сказала. Вчера звонит Тиграну (Тигран Кеосаян – кинорежиссер, продюсер и телеведущий – ред.) на телефон. Тигран был в другой комнате, я взяла трубку. Она говорит: «Хочу сказать вам с Тиграном. Чтобы вы знали, что я – не с ними (покинувшими РФ или занявшими «антивоенную» позицию деятелями искусства – ред.). Чтобы случайно не подумали, что эти, вот, – мы (отечественная поп-эстрада – ред.) все с ними. Хочу, чтобы вы и народ знали, что я – со своим народом, в другом лагере». Это меня удивило. Ничего не просила, просто сообщила», – рассказала Симоньян.