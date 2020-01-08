08.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Аллеи убитых детей: Киев научил Донбасс ненавидеть Украину – экс-депутат ВР

За последние пять лет Украина сделала все возможное, чтобы доказать, что она ненавидит Донбасс. Это принесло свои плоды, и теперь население региона не хочет возвращения в состав Украины.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-депутат Верховной рады, бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Важно мнение жителей этих регионов, которые, давайте честно признаемся, совершенно не хотят возвращаться в Украину.

Когда дети рисуют украинские самолеты с фашистскими звездами на крыльях, это уже о многом говорит.

Когда есть аллея убитых детей, это уже тоже о многом говорит.

Поэтому сделать вот так, хлоп, и «Донбасс – мы тебя любим», – этого, к сожалению, не получится, потому что все эти пять лет мы делали все возможное, чтобы доказать: «Донбасс, мы тебя ненавидим».

И мы научили их ненавидеть себя», – заключил Куликов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть