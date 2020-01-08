Аллеи убитых детей: Киев научил Донбасс ненавидеть Украину – экс-депутат ВР

08.01.2020, Киев, Максим Карпенко

За последние пять лет Украина сделала все возможное, чтобы доказать, что она ненавидит Донбасс. Это принесло свои плоды, и теперь население региона не хочет возвращения в состав Украины.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-депутат Верховной рады, бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важно мнение жителей этих регионов, которые, давайте честно признаемся, совершенно не хотят возвращаться в Украину.

Когда дети рисуют украинские самолеты с фашистскими звездами на крыльях, это уже о многом говорит.

Когда есть аллея убитых детей, это уже тоже о многом говорит.

Поэтому сделать вот так, хлоп, и «Донбасс – мы тебя любим», – этого, к сожалению, не получится, потому что все эти пять лет мы делали все возможное, чтобы доказать: «Донбасс, мы тебя ненавидим».

И мы научили их ненавидеть себя», – заключил Куликов.