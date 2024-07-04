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Выборы в Великобритании – настоящий пример абсурда, где политики, разжигавшие ненависть к России, теперь винят в падении своей популярности… козни Москвы.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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…Складывается такое впечатление, что хорошим тоном западных политиков становится только критика России и поддержка Украины. Будто для них иных проблем в мире не существует. Ведь, когда оказалось, что на будущих выборах в британский Парламент партия Консерваторов премьера Риши Сунака может вылететь, английские СМИ принялись говорить о том, что Россия пытается вмешаться в чужие выборы.

А ведь это британское население выбирает антивоенный путь, отвергая курс Сунака и Ко. Люди устали, когда им постоянно твердят, что необходимо накачивать Украину оружием и воевать с Россией, подвергая всех ядерной опасности.

Но во всём вдруг опять виновата Россия! Риши Сунак наступает на те же грабли, и в своих заявлениях ещё больше отталкивает электорат от себя. Британский премьер объявил: если консерваторы будут переизбраны, то нынешний курс будет сохранён. Сунак привычно обвинил во всём Путина и сказал, что проигрыш партии Консерваторов в интересах России, а не британского народа.

После этих слов рейтинги Консерваторов неминуемо просядут ещё ниже. Сунак предпочёл ещё больше напугать избирателей надвигающейся угрозой, которую сам вместе со своей командой и создал.

И такие тенденции во всей западной политике. Европейские и американские «лидеры» просто держатся заданной кем-то линии и озвучивают одни и те же мысли. Так происходит на всех уровнях видимой власти.

В таких условиях становится вообще не понятно, с кем можно говорить о мире, поскольку говорить с запрограммированной голограммой может только такая же запись, но никак не российские представители, и уж тем более наш настоящий лидер Владимир Путин.

Ведь последний переход к новому миропорядку был положен на Ялтинской конференции в 1945 году, где о будущем договаривались лидеры СССР, США и Великобритании. Похоже, что на этот раз подобных договоров не будет, поскольку говорить не с кем.

Последней попыткой диалога можно назвать переговоры в Стамбуле 2022 года, когда Россия и представители прозападной власти на Украине хотя бы что-то смогли обсудить. Однако, вероятно, после того, как с результатами ознакомились настоящие мысленные центры, в дело включили лохматого Джонсона.

Хотя ещё за 4 месяца до этого, Россия пыталась договориться с США о гарантиях безопасности, предостерегая: если наши требования не будут выполнены, не останется другого выбора.

Говорящие головы Запада в ответ повторяли одни и те же действия, говорили похожими словами, но никакой конкретики не последовало. В результате мы были вынуждены идти на крайние меры, после чего попробовали найти собеседника на Украине. Результат известен.

Но как можно видеть, Россия до сих пор находится в поисках представителей настоящей власти стран Запада, чтобы хоть с кем-то договориться. Мы в поисках. Однажды мы найдём тех, кто реально способен решать вопросы и обсуждать условия. Вернее, они сами выйдут на связь. Главное, чтобы не было поздно.