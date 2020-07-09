«Алло, Путин? Обнимаю!» – Опубликован страшный компромат на Порошенко

09.07.2020, Киев, Максим Карпенко

События сегодняшнего дня похоронил раскручивавшийся с большими усилиями имидж Петра Порошенко как главного антироссийского гетмана Украины. Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозапись дружелюбного разговора Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным. Беседа сопровождается теплыми приветствиями – «обнимаю», «жму руку», хотя датируется 2015 годом. То есть, тогда, когда, по уверениям нынешнего Порошенко, произошло «вторжение российских войск» и разгром украинской группировки в «котлах» на Донбассе.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем разговоре с Путиным Порошенко приглашает в Киев главу МИД РФ Сергея Лаврова, поздравляет российского лидера с наступающим Днем солидарности трудящихся и хвастается, что спустя почти год нахождения на посту уже выстроил вертикаль власти. В конце разговора Порошенко благодарит Путина за общение : «Жму руку».

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Ниже «ПолитНавигатор» приводит расшифровку разговора президентов:

Порошенко: «Я думаю, что это будет в интересах обеих сторон. Тем более, скажу вам откровенно, что у наших западных партнеров проект миротворцев особого энтузиазма не вызывает. Они считают, что это российская ловушка для меня».

Путин: «Да, вы мне говорили. Ну, пусть Лавров с Климкиным это обсуждают».

Порошенко: «Дадите ему, если можно соответствующее указание?».

Путин: «Он знает, я уже дал».

Порошенко: «Он тогда, когда приехал в Берлин (со смехом) — это было предельно неконструктивно. Они до миротворцев даже не дошли, откровенно говоря… И последняя позиция, я тоже готов посмотреть и подумать по каким-то перспективам экономическим, потому что там ситуация правда очень хреновая».

Путин: «Я не понял, по каким таким?».

Порошенко: «По экономическим, потому что там ситуация правда очень тяжелая. И она переходит в необратимые вещи. Поэтому я думаю, что и экономику тоже можно будет посмотреть во время и рабочей группы, и во время встречи с Ивановым. И последняя позиция. Обычно это просто рекомендация. Для того, чтобы эффективнее готовились Минские трехсторонние контактные группы, то наши коллеги, имеется ввиду Хайди, Кучма с Демченко и представители России собирались и планировали повестку дня, планировали проекты решений, предложений и прочего. Я считаю, было бы целесообразным, если будет, есть такое украинское выражение, «ваша ласка». Если будет желание, то приедет этот представитель в Киев, они бы у Хайди встретились в миссии ОБСЕ и пока они».

Путин: «Наш представитель?».

Порошенко: «Да, да».

Путин: «Почему бы и нет? Я скажу сейчас об этом Лаврову. Я не понимаю, почему он отказывается».

Порошенко: «Нет, нет…наши его не знают, пока просто не установлено никаких диалогов. Поэтому пусть приедут, познакомятся, проработают сценарий Минска. Потому что я считаю, что с Минска мы с пустыми руками выходить не должны. Желательно, чтобы там уже были конкретные позиции, которые приведут к результату».

Путин: «Конечно, хорошо».

Порошенко: «Еще раз благодарю вас. Поздравляю с наступающим Международным днем солидарности трудящихся, в России изменили это название или нет? Старое оставили?».

Путин: «Да хрен его знает».

Порошенко: «Ясно. Мы с вами люди трудящиеся, поэтому, может, и к солидарности придем».

Путин: «Завтра буду вручать. Мы восстановили медали «Героев труда».

Порошенко: «Любопытно. Я завтра буду вручать ветеранам за «70-летие Победы».

Путин: «Как у вас внутри? Справляетесь со всем?».

Порошенко: «Справляюсь. Чем дальше — тем легче. Выстраивается какая-то вертикаль, потому что, когда я пришел, то ее не было, было сложно. Но выстраивать это все не просто. Но длинной очереди на должность президента не наблюдается».

Путин: «Ну, зря вы так думаете. Это красивая страна».

Порошенко: «По крайней мере, я горжусь, что у меня рейтинг доверия и поддержки не падает».

Путин: «Слава Богу. Это очень важно, чтобы люди доверяли. Самое главное, ключевое».

Порошенко: «Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку! Спасибо большое!».

Путин: «Обнимаю. До свидания, давайте».

Депутат Деркач, комментируя обнародованную запись, подчеркнул, что Порошенко совершил государственную измену, и авторы расследования подали документы в правоохранительные органы: «Ровно через три недели после этого разговора Петр Порошенко наградил 228 украинских воинов, в том числе защитников Дебальцево, посмертно. Я считаю, здесь комментарии излишни. Эти записи нам передали журналисты-расследователи, и мы передали эту информацию уже сегодня в правоохранительные органы. Госизмене Порошенко – это давно не внутриполитический вопрос, а вопрос национальной безопасности Украины, это вопрос независимости страны, за которую продолжают гибнуть наши воины».

Одесский журналист Юрий Ткаченко язвительно замечает, что подхалимский стиль общения, похоже, присущ Порошенко в беседах со всеми «партнерами» – и на Западе, и в России.

«Так что, выясняется, что Пётр Алексеевич вылизывал шоколадный глаз не только Байдену, но и – страшно сказать! – Путину? Можно ли это считать супружеской изменой, или в их понятиях это нормально? Или у Петра Алексеевича просто рефлекс: видишь над собой чью-то жопу – вылижи? Ахахахах. Седой Порох. Гэтьман. Батько», – написал в своем блоге Ткаченко.

Эмоционально прокомментировал в своем блоге запись и экс-депутат Рады, боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук: «Несколько раз прослушал разговор… Рукопожимашки, обнимашки, хохотушки и политические поблядушки! Гадость и мерзость!».

«Обыденно – такое испрашивание совета у «старшего брата», а своему быдляку можно вешать лапшу про «священную войну», медалек из фольги насовать. Утрутся, нальют горилки на поминках, повоют, да и успокоятся, а когда протрезвеют, поедут жопы мыть итальянцам и полякам клубнику собирать, чтобы незлой пан приходил и покрикивал: «Швыдче! Швыдче!», – написал в своем блоге военный журналист Юрий Котенок.

Интересно, что сам Порошенко, ранее уверял, что переговоры с Путиным вел, исходя из «жесткой и компромиссной позиции». После публикации записи Порошенко его высмеяла экс-министр юстиции Елена Лукаш. «То, что Порошенко сказал «жму руку», а не «лижу», только подчёркивает стальной характер, звитягу, мужність та лицарство».