«Алло, СБУ?» – В Киеве обнаружены фиолетовые лучи-шпионы России

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Новости Украины

Агенты России якобы специальными фиолетовыми лампами, включенными в окнах квартир, прокладывают путь к Генштабу и зданию Минобороны Украины.

Соответствующее предостережение распространил киевский адвокат-националист Андрей Смолий.

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По его словам, подобными светильниками «проложен маршрут для авиации к Минобороны и Генштабу».

«Если видите фиолетовый свет – немедленно сообщайте в полицию и СБУ», – призывает Смолий.