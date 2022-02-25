«Алло, СБУ?» – В Киеве обнаружены фиолетовые лучи-шпионы России
25.02.2022 21:09 (Мск), Киев
Агенты России якобы специальными фиолетовыми лампами, включенными в окнах квартир, прокладывают путь к Генштабу и зданию Минобороны Украины.
Соответствующее предостережение распространил киевский адвокат-националист Андрей Смолий.
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По его словам, подобными светильниками «проложен маршрут для авиации к Минобороны и Генштабу».
«Если видите фиолетовый свет – немедленно сообщайте в полицию и СБУ», – призывает Смолий.
Спасибо!
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