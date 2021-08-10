Альтернативная история – как Лукашенко собирался предотвратить распад СССР

10.08.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что в 1991 году лично предложил президенту СССР Михаилу Горбачеву план по срыву подписания Беловежских соглашений

Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы Горбачев меня тогда сопливого депутата послушал, мы бы сейчас жили в единой стране. Когда они приехали в Беловежскую пущу, у нас было заседание парламента, я поднял этот вопрос. Описалось, извините, КГБ и наше руководство. Я предлагал: разрешите я выеду на границу, я там служил, и к утру все будет изолировано. Никакие телефоны работать не будут, баня будет работать, спиртное будем подвозить машинами, и они даже не будут стараться никому звонить. То есть я предложил локализовать их там», – сказал Лукашенко.

По его словам план отклонили тогдашний председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич и глава правительства Вячеслав Кебич.

«Я предлагал колючей проволокой резиденцию обнести, и никто бы не дернулся. Потому что служба безопасности у президента, это были наши ребята. Они не согласны были с тем, что там происходило. Там верховодили Бурбулис и Шахрай. Они пили, ужас что творилось, без всякой романтики, сплошная бытовуха. В баню сходили, выпили, забыли, подписали, опять забыли. Позвонили дедушке Бушу, доложили. А там элементарно было все: колючей проволокой, там небольшое пространство, баню не трогаем и несколько номеров, телефоны отключили и пишите еще что-нибудь. Наши струсили. И остался бы Горбачев и Нурсултан, который не успел приехать. Не надо было никаких автоматов. Все было прозаичней некуда. Чего уж, ничего не вернешь»,- сказал Лукашенко.