Альтернативой Союзному государству будет Российская Конфедерация – Жириновский

17.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Если не удаётся создавать Союзное государство с Белоруссией в составе России, можно предложить вариант создания Российской Конфедерации с объединёнными постсоветскими странами.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что может ускорить строительство Союзного государства с Белоруссией? Я вижу только один вариант: вхождение Белоруссии в состав России. Все остальные варианты – это хитрая прикидка, побольше высосать из России, из ЕС и от американцев. Это делала Украина, Молдавия. Сейчас делает Казахстан, Средняя Азия. Это всё – хитрые уловки, ласковый телёнок двух-трёх маток сосёт.

Поэтому делать ставку на вхождение в состав России. Не хотят? Давайте конфедерацию сделаем: собственно, Россия как единое централизованное государство, и все бывшие советские республики входят в Конфедерацию Российскую – РК. У них будет чуть больше полномочий, чем у областей России. Но пока – ни того, ни другого не сделано», – недоволен Жириновский.