Альтернативы прямым переговорам с Донбассом не будет – Путин предупредил Киев

На Украине систематически нарушаются права человека, поэтому и переговорный процесс по Донбассу постоянно буксует.

Об этом сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да и в целом, на Украине массово нарушаются права человека. На законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения. Залог гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны — выполнение Минских договоренностей.

Все, что нужно сделать Киеву — сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта. И чем раньше это произойдет, тем лучше. К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем обострение ситуации на Донбассе», – сказал Путин.