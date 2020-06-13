13.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Минский процесс, Пропаганда, Украина
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Аля Шандра предупредила о смертельной угрозе для Украины


Минские соглашения призваны помочь Российской Федерации полностью захватить Украину и перекроить мировой порядок.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила эксперт по вопросам международных отношений, главный редактор «гражданской инициативы «Евромайдан-пресс» Аля Шандра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«События в Донбассе являются вершиной айсберга, видимой частью той агрессии, которая нацелена на возвращения Украины в российскую орбиту для удовлетворения имперских амбиций России, и желание перекроить мировой порядок.

Минские соглашения написаны Россией именно для достижения этой цели, но довольно хитрым способом, учитывая тот факт, что Россия нигде не указывается как инициатор войны.

Эти соглашения выглядят как компромиссное решение для достижения мира, но на самом деле ведут к победе России и поражению Украины», – возмутилась Шандра.

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