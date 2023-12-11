Альянс врагов и шантаж деньгами. Как живет Молдова после местных выборов

В Республике Молдова после местных выборов идет работа по формированию районных и муниципальных советов, проходят первые сессии и учредительные заседания, в ряде районов уже избрано руководство.

Представители разных политических партий создают в районных советах коалиции, в том числе весьма неожиданные, а президент Майя Санду уже созвала избранных мэров на форум, где обсуждалось развитие городов и сел в контексте евроинтеграции страны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Поствыборные процессы в интервью ПолитНавигатору комментирует политолог Александр Кориненко.

ПолитНавигатор: Одной из самых интересных поствыборных интриг был вопрос, какие будут создаваться коалиции в местных советах, в которых партии власти не хватило голосов для формирования правящего большинства. В целом ряде районных советов – Новоаненском, Каушанском, Шолданештском, Дубоссарском и других – оформились коалиции пропрезидентской партии PAS и Партии социалистов Игоря Додона.

Интересно, что ранее обе эти партии заявляли, что не станут создавать коалиций с политическими и идеологическими оппонентами. В Сети уже шутят, что Майе Санду стоит посетить ближайший съезд ПСРМ и выступить там с приветствием, и придумывают забавные названия для коалиции правящей партии с социалистами в районах, например, СанДон. Где принципиальность этих политических сил? Можно ли вообще в данном случае говорить о политической принципиальности?

Александр Кориненко: Местные коалиции всегда были предметом спекуляций на республиканском уровне. Мне тоже не нравится, что PAS, потерпев поражение на выборах пытается «выплыть» за счет создания коалиций, но я не живу в Новых Аненах, Каушанах или Шолданештах.

Надо понимать специфику местных выборов: районные, городские и сельские советы – это не про геополитику. Они избираются для решения городских проблем. Житель населенного пункта хочет, чтобы ремонтировались дороги, устанавливались лавочки, приводились в порядки дворы, а не слушать обещания про евроинтеграцию или дружбу с Россией.

Система местных выборов устроена так, что выбирают по партийному списку, у независимых мало шансов стать местными советниками, вот и приходится получать партийный билет. Каждый случай надо рассматривать отдельно.

В районном совете Новых Анен 33 советника, 12 из них получила Партия социалистов, 9 мандатов у PAS, остальные партии получили по 1 или 2 советника. Конечно, для стабильной работы легче договориться двум большим силам, нежели собирать коалицию из 5-6 партий и зависеть от капризов одного советника. В других советах ситуация схожа.

Я сейчас не оправдываю партию социалистов, к ним много вопросов, особенно непонятно, зачем было давать такие обещания. Но надо понимать, что лидеров партии ты видишь на редких встречах, а с жителями своего города ты встречаешься каждый день. Думаю, что если местные избиратели не высказались против подобных коалиций, то они имеют право на существование. На республиканском же уровне это будет поводом для обвинений и недоверия.

ПолитНавигатор: Оппозиционный политик Илан Шор, откликнувшись на создание красно-желтых коалиций, заявил, что власть в районных центрах «снова попадает к негодяям» и что партию «Шанс», которую он поддерживает, «сняли с выборов по договоренности Санду и Додона». Могло такое быть?

Александр Кориненко: Ну, кто-то должен стать в итоге выгодополучателем от снятия какой-то политической силы с электоральной гонки. Выиграла ли ПСРМ от того, что сняли партию «Шанс»? Да, это 100%. Социалисты бы получили меньше мандатов, если бы шансовцы участвовали в выборах. Для PAS сейчас выгоднее бороться с ПСРМ, нежели с коалицией партий Илана Шора. Социалисты на сегодняшний день не способны провести масштабные протесты, а сама партия ослаблена внутрипартийной борьбой и переходом рядом членов в новообразованные политические формирования. Я не думаю, что были какие-то договоренности между Игорем Додоном и Майей Санду, но ослабление Илана Шора выгодно обеим сторонам по умолчанию.

ПолитНавигатор: Любопытные новости приходят из Бельц. Там члены команда Илана Шора, которых не допустили к выборам главы города, договорились с избранным примаром Александром Петковым от «Нашей партии» Ренато Усатого, что будут вместе внедрять инфраструктурные проекты. Что можно сказать о такой коалиции?

Александр Кориненко: Эта коалиция – о взаимовыгоде: у одних есть достаточно голосов, а у других – деньги для реализации проектов. Обе партии хотят ослабить социалистов, у которых достаточно твердые и стабильные позиции в северной столице, окончательно выбить правые силы из города и подготовиться к президентским и парламентским выборам. Кандидату в президенты Ренато Усатому нужны какие-то результаты перед электоральной гонкой за президентское кресло, а Шору – голоса бельчан на парламентских выборах.

ПолитНавигатор: 9 декабря в Кишиневе под эгидой президента Майи Санду прошел Форум мэров с европовесткой, туда пригласили всех народных избранников независимо от партийной принадлежности. Из 895 мэров на форум прибыло около 700. Какова была цель мероприятия? Не поторопилась ли Майя Санду с его организацией, ведь у некоторых мэров еще не утверждены мандаты, еще идут судебные процессы?

Александр Кориненко: По официальной информации – 700 мэров, по неофициальной – не более 600, но это очередной ход президента, чтобы сгладить поражение на местных выборах и продемонстрировать тот факт, что проевропейские силы в большинстве. Также она снова напомнила, что те, кто не поддерживает светлый курс евроинтеграции, не получат европейских денег, что, на мой взгляд, является шантажом на государственном уровне.

Майя Санду очень любит создавать яркие картинки для «продажи» западным партнерам. Что-то вроде «посмотрите, несмотря на то, что выборы мы проиграли, подавляющее большинство мэров придерживаются европейского курса». Так или иначе, всех их собрали для той самой фотографии на ступенях Дворца Республики – никакого смысла в этой встрече не было, никаких решений принято не было и не могло было быть, а есть просто картинка, чтобы западные кураторы не слишком переживали, что их президент и команда провалили местные выборы.

ПолитНавигатор: В последнее время правая оппозиция много критикует режим Майи Санду. Например, лидер Партии перемен Штефан Глигор говорит, что реальный результат PAS на выборах за вычетом принужденных кандидатов составляет около 200 из почти 900 примэрий, что в PAS царит хаос, а потому правая оппозиция должна ставить вопрос о создании проевропейской альтернативы правящей партии. Насколько все это опасно для партии власти?

Александр Кориненко: Пока на Западе верят в проект «Майя Санду», для нее это не опасно, ведь только благодаря западным партнерам она смогла выжечь все серьезные политические силы на правом фланге и не оставить альтернативы проевропейскому электорату. Штефан Глигор и остальные правые политики должны обивать пороги посольств, чтобы убедить дипломатов дать сигнал в свои столицы о необходимости страховки на случай поражения PAS и вложиться в другие проевропейские формирования Республики Молдова.

Пока Запад на президентских и парламентских выборах все же ставит на Санду, но при этом присматривается и к другим политическим силам, например, отчетливо видно, что партия MAN генерального примара Кишинева Иона Чебана пользуется симпатиями западных партнеров и уже на следующих выборах станет парламентской силой.

ПолитНавигатор: Власти страны, правые партии нещадно эксплуатируют тему евроинтеграции и уже сильно ее затаскали, евроэнтузиазм в Молдове остывает. Появятся ли новые идеи для консолидации электората в президентской кампании 2024 года?

Александр Кориненко: Никаких новых идей предложено не будет. Президент и ее команда сделают ставку на тему гибридной войны с Россией и будут играть на страхах правого электората. Будут давить оппозиционных кандидатов, снимать их с выборов, максимально зачищать информационное поле и, конечно же, мобилизуют диаспору для протаскивания Майи Санду на новый президентский срок.

ПолитНавигатор: Возможны ли кадровые перестановки, отставки после неудачи PAS на прошедших выборах?

Александр Кориненко: Кадровые перестановки возможны, когда есть кадровый резерв, а проблемой PAS всегда была слишком короткая скамейка запасных, поэтому все останутся на своих местах.