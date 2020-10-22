22.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Политика, Украина
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«Амбиции без амуниции». У Киева нет денег на строительство баз ВМС


Недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении создать две военно-морские базы на Черном море – не более, чем пустопорожняя бравада.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин, отвечая на вопрос, для чего Украине нужны эти две базы.

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«У Украины всегда был такой пунктик — чтобы было не хуже, чем у России. Причем даже в советские времена. Мы построим еще больше и лучше – сказал как-то один из украинских руководителей в ответ на то, что появился Дом моряка в Севастополе у нашего Черноморского флота. Для Украины невозможно представить, что у Москвы есть две большие базы в Севастополе и в Новороссийске, а у Киева только одна – в Одессе. Где остатки флота стоят», – сказал Дандыкин.

Он предполагает, что базы, о которых говорил Зеленский, могут появиться либо о Николаеве, либо об Очакове.

«В последнем пытаются укорениться натовцы. В первую очередь, корабли США. Но это амбиции без амуниции. Это бравада», – говорит эксперт.

Он подчеркивает, что для реализации такой программы нужны огромные вложения в береговую инфраструктуру.


«Но такие деньги Украина в своем бюджете не найдет. Они же всей страной собирали деньги на достройку своего корвета – и что?.. Все закончилось катерами «Гюрза» — их «боеспособность» все увидели у Керченского моста. Так же будет и с базами. Ленточку разрежут торжественно для полного счастья — а дальше получится как в комедии «Ширли-Мырли», – считает Дандыкин.

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», в Кремле заявили, что будут анализировать заявление Зеленского о базах на предмет угрозы интересам РФ.

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