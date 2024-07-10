«Америка, Америка, великая Америка»: Зеленский вылизал Штаты в кулуарах саммита НАТО

Анатолий Лапин.  
10.07.2024 09:52
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, США, Украина


Америка – это «лидер, воплощающий мечты», она «слишком велика для мелких дел». Такими эпитетами в адрес сюзерена в рамках визита в Вашингтон рассыпался президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский призвал не ждать «величия Америки», а противостоять России уже сейчас.

Америка – это «лидер, воплощающий мечты», она «слишком велика для мелких дел». Такими эпитетами...

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«Мир не может быть безопасным без Америки. Америка не может быть лидером и воплощать мировые мечты, не заботясь о мировых делах. Америка не должна пренебрегать своими сильными сторонами. Именно Америка сохраняет свободу для всего мира. Именно поэтому мир ценит Америку. Америку, которая действует…

Вместе с Америкой весь мир способен совершать правильные поступки. И когда мы все будем действовать достаточно решительно, это должно стать нашей стратегией в нашем направлении и прямо сейчас. Со всей мощью, которую не сможет отразить никакой Путин, потому что Америка слишком велика для мелких дел. Не ждите месяцами – Америка может быть великой каждый день», – заявил Зеленский.

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