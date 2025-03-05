«Америка ещё союзник?» – блокировка разведданых для Киева вызвала большой переполох в Британии

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Британские парламентарии очень обеспокоены сообщениями в СМИ о том, что США, приостанавливая помощь Украине, в том числе, запретили союзникам делиться с Киевом разведданными.

Вопрос об этом несколько раз звучал в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера на заседании палаты общин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, что премьер не может комментировать разведывательные вопросы, и я не прошу об этом. Однако есть тревожные сообщения, что США приказали Великобритании приостановить обмен разведданными с Украиной. В этом здании есть те, кто считают, что Европа должна действовать в одиночку. Но согласен ли он со мной, что без участия США любое мирное соглашение ляжет тяжёлым бременем на Британию и наших налогоплательщиков?» – спросила лидер оппозиции Кеми Баденок.

«Полностью согласен, и именно поэтому на дебатах два дня назад я ясно давал понять, что нам нужно обеспечить сотрудничество Великобритании, Европы и Украины, но мы не должны выбирать между США и Европой. Мы никогда этого не делали и не собираемся делать сейчас», – неопределённо ответил Стармер.

Однако такое отсутствие конкретики, в том числе, по разведданным – не устроило зал.

«Президент Трамп приостановил военную помощь Украине и сказал, что британцы не могут делиться разведданными с Киевом. Оба этих решения означают, что храбрые украинцы будут продолжать гибнуть, а Владимир Путин становиться более самоуверенным. Может ли премьер-министр сказать палате, верит ли он по-прежнему в то, что президент Трамп надёжный союзник? И если Украина не получит гарантий безопасности от Белого дома, каков план Б премьер-министра?», – спрашивал в свою очередь лидер либеральных демократов Эд Дейви.

Стармеру не понравилась постановка вопроса, однако конкретики так же не последовало.