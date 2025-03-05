«Америка ещё союзник?» – блокировка разведданых для Киева вызвала большой переполох в Британии
Британские парламентарии очень обеспокоены сообщениями в СМИ о том, что США, приостанавливая помощь Украине, в том числе, запретили союзникам делиться с Киевом разведданными.
Вопрос об этом несколько раз звучал в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера на заседании палаты общин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я знаю, что премьер не может комментировать разведывательные вопросы, и я не прошу об этом. Однако есть тревожные сообщения, что США приказали Великобритании приостановить обмен разведданными с Украиной.
В этом здании есть те, кто считают, что Европа должна действовать в одиночку. Но согласен ли он со мной, что без участия США любое мирное соглашение ляжет тяжёлым бременем на Британию и наших налогоплательщиков?» – спросила лидер оппозиции Кеми Баденок.
«Полностью согласен, и именно поэтому на дебатах два дня назад я ясно давал понять, что нам нужно обеспечить сотрудничество Великобритании, Европы и Украины, но мы не должны выбирать между США и Европой. Мы никогда этого не делали и не собираемся делать сейчас», – неопределённо ответил Стармер.
Однако такое отсутствие конкретики, в том числе, по разведданным – не устроило зал.
«Президент Трамп приостановил военную помощь Украине и сказал, что британцы не могут делиться разведданными с Киевом. Оба этих решения означают, что храбрые украинцы будут продолжать гибнуть, а Владимир Путин становиться более самоуверенным.
Может ли премьер-министр сказать палате, верит ли он по-прежнему в то, что президент Трамп надёжный союзник? И если Украина не получит гарантий безопасности от Белого дома, каков план Б премьер-министра?», – спрашивал в свою очередь лидер либеральных демократов Эд Дейви.
Стармеру не понравилась постановка вопроса, однако конкретики так же не последовало.
«Мы очень тесно сотрудничаем с США в области обороны, безопасности и разведки. Мы делаем это уже много лет, мы тесно связаны, и, конечно, они надёжные союзники.
Что касается развития ситуации, очевидно, что наша главная и единственная цель – прочный мир на Украине. Есть много движущихся частей, много обсуждений. Но я сосредоточен на самом важном – на прочном мире, который пойдёт на пользу Украине, Европе и, конечно, Великобритании», – вещал британский премьер.
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