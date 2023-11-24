Америка и Европа приняли радикальное решение по Украине – «Bild»

Вадим Москаленко.  
24.11.2023 19:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Вашингтон и Берлин пришли к соглашению, что Киеву пора заключать какое-то мирное соглашение с Москвой.

Об этом сообщается в немецкой газете «Bild», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон и Берлин пришли к соглашению, что Киеву пора заключать какое-то мирное соглашение с...

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«Зеленский должен осознать, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы», – пишет «Bild» со ссылкой на источник в правительстве Германии.

Более того, немецкое издание подчёркивает, что Европа и Америка пришли к решению переводить Украину на «голодный паёк».

«Германо-американский план заключается в том, чтобы поставлять Киеву ровно столько оружия, чтобы украинская армия могла удерживать фронт, но не могла военным путём возвращать оккупированные территории», – подчеркнули в «Bild».

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