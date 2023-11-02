Америка надумала уносить ноги из Европы – Карасев

Вадим Москаленко .  
02.11.2023 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


США теряют интерес к происходящему в Европе, а члены ЕС не смогут сами спонсировать войну против России.

Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США теряют интерес к происходящему в Европе, а члены ЕС не смогут сами спонсировать...

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«По любому Америка будет уходить из Европы. Для неё Северо-Атлантический регион становится не основным, НАТО – это европейская безопасность. А если Трамп выиграет, так вообще ситуация будет разморожена», – сказал Карасев.

Он подчеркнул, что Запад пытается переложить всю тяжесть войны на Германию, но она не справляется с производством оружия.

«Хотят повесить на Германию, но там рецессия, и проблемы с энергетикой. Потому что сейчас Израиль не поставляет газ в Египет, а Египет не поставляет в Европу. А если ещё Катар откажется поставлять газ в Германию?

Это такие будут издержки производства для немецкой промышленности, в том числе – военной. Недавно глава Военного комитета НАТО говорил, что снаряд стоит три тысячи шестьсот евро. Такого не было, он стоил на две тысячи меньше», – добавил политолог.

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