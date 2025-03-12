Америка не сможет вбить клин между Китаем и Россией – Лавров

Максим Столяров.  
12.03.2025 17:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 236
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Как бы США ни пытались, им не удастся разрушить добрые отношения, которые выстроились между Россией и Китаем.

Об этом на встрече с американскими журналистами заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как бы США ни пытались, им не удастся разрушить добрые отношения, которые выстроились между...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Мы помним 1972 год, когда Никсон пытался изменить отношения в треугольнике США-Россия-Китай, говорил, что отношения между США и Китаем должны быть лучше, нежели отношения между Россией и Китаем. Это довольно любопытный философский конструкт.

Однако, текущая ситуация разительно отличается от тех времен. У нас еще никогда не было столь добрых, теплых, доверительных, долгосрочных отношений с КНР, как сейчас. Более того, эти отношения пользуются поддержкой со стороны народов обеих стран», – сказал дипломат.

«Американцам известно, что мы не предадим своих обязательств юридических, равно, как и политических, которые были разработаны нами совместно с китайцами.

Конечно, проблемы у нас есть, есть сложности в наших взаимоотношениях, во многом это объясняется санкциями, потому что компании желают избежать такого наказания в виде санкций. Очень многие многообещающие проекты, например, логистические, инфраструктурные в Сибири, сейчас пробуксовывают, переносятся.

Однако мы никуда не торопимся. И китайцы, как вам известно, никогда никуда не торопятся. Они всегда следят и бросают взгляд за горизонт. Это часть их национального менталитета, к которому мы относимся с большим уважением», – добавил Лавров.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить