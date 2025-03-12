Америка не сможет вбить клин между Китаем и Россией – Лавров
Как бы США ни пытались, им не удастся разрушить добрые отношения, которые выстроились между Россией и Китаем.
Об этом на встрече с американскими журналистами заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы помним 1972 год, когда Никсон пытался изменить отношения в треугольнике США-Россия-Китай, говорил, что отношения между США и Китаем должны быть лучше, нежели отношения между Россией и Китаем. Это довольно любопытный философский конструкт.
Однако, текущая ситуация разительно отличается от тех времен. У нас еще никогда не было столь добрых, теплых, доверительных, долгосрочных отношений с КНР, как сейчас. Более того, эти отношения пользуются поддержкой со стороны народов обеих стран», – сказал дипломат.
«Американцам известно, что мы не предадим своих обязательств юридических, равно, как и политических, которые были разработаны нами совместно с китайцами.
Конечно, проблемы у нас есть, есть сложности в наших взаимоотношениях, во многом это объясняется санкциями, потому что компании желают избежать такого наказания в виде санкций. Очень многие многообещающие проекты, например, логистические, инфраструктурные в Сибири, сейчас пробуксовывают, переносятся.
Однако мы никуда не торопимся. И китайцы, как вам известно, никогда никуда не торопятся. Они всегда следят и бросают взгляд за горизонт. Это часть их национального менталитета, к которому мы относимся с большим уважением», – добавил Лавров.
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