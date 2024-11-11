«Америка понад усе»: кого Трамп назначит на ключевые должности по внешней политике, обороне и безопасности

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Команда советников Трампа активно работает над определением членов будущей администрации президента США и одним из главных направлений является национальная безопасность, пишет Bloomberg.

Экс-глава Госдепа Майк Помпео, известный своими более традиционными для консервативного республиканского истеблишмента взглядами на Украину и предлагавший Трампу жесткий антироссийский план военной и финансовой поддержки Киева, не будет приглашен в состав новой администрации Белого дома и не получит в ней никаких постов.

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Об этом сообщил журналистам сам избранный президент США. Ранее ряд американских СМИ сообщали, что Помпео может стать главой Пентагона в новой администрации Трампа.

Как отмечает Bloomberg, после выбытия из кадровой гонки Помпео, теперь главными кандидатами на пост министра обороны являются Джонни Эрнст – сенатор от штата Айова, поддержавшая Трампа после того, как он победил на праймериз Республиканской партии в «супервторник» в марте. Она является ветераном армейского резерва и национальной гвардии.

Еще один номинант – Весли Хант. Член Палаты представителей Конгресса США от Техаса, Хант происходит из семьи военного, сам служил в звании капитана армии. Он выступал на Национальном съезде республиканцев, являясь ключевым агитатором Трампа в Техасе.

Имеет неплохие шансы по данным Bloomberg и конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц . «Зеленый берет» и полковник Национальной гвардии в отставке, Уолц часто критиковал политику национальной безопасности администрации Байдена, а в этом году поддерживал избирательную кампанию Трампа. В настоящее время он является членом Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, а также может стать советником Белого дома по вопросам национальной безопасности.

Должность министра обороны, отмечает Bloomberg, предусматривает надзор за крупнейшей в мире армией и крупнейшим правительственным ведомством с бюджетом около 857 миллиардов долларов в 2023 году. Министр консультирует президента по развертыванию военных сил и оборонных альянсов во всем мире, а также тесно связан с оборонными производителями и решениями по многомиллиардным программам вооружений.

Агентство Bloomberg также называет имена номинантов на другие ключевые должности в формирующейся сейчас администрации Трампа.

Третья по значимости после госсекретаря и шефа Пентагоа вакансия – советник Белого дома по национальной безопасности, как говорится в публикации, также имеет решающее значение для координации высокоприоритетных политик.

Пока появились три кандидатуры: Фред Флейц из лояльного к Трампу Института политики «Америка превыше всего», Кит Келлог , отставной генерал армии, работавший в первой администрации Трампа, и тот же Уолц.

Генеральный прокурор США – это должность в правительстве, осуществляющая надзор за Министерством юстиции, в котором работает более 115 000 человек и в состав которого входят такие ведомства, как Федеральное бюро расследований, Администрация по контролю за наркотиками и Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным. оружием и взрывчатыми веществами. С учетом проблем Трампа с законом, для него важно назначить на этот пост максимально лояльного человека.

Главные кандидаты в борьбе за пост генпрокурора США:Майк Ли. Трехкратный сенатор-республиканец от штата Юта ранее работал клерком у тогдашнего судьи апелляционного суда Сэмюэля Алито и являлся помощником генпрокурора США. Ли отказался поддержать Трампа, когда тот впервые баллотировался в президенты в 2016 году, но впоследствии стал его союзником и поддержал его усилия, направленные на отмену результатов выборов 2020 года.

Джон Рэтклифф. Занимал должность директора национальной разведки во время первого срока Трампа, где его считали яростным сторонником президента. До этого он был конгрессменом-республиканцем от Техаса, куда его впервые избрали в 2014 году.

Марк Паолетто. Адвокат работал главным юрисконсультом в Административно-бюджетном управлении во время первого срока Трампа. Ранее он являлся главным юрисконсультом и помощником вице-президента Майка Пенса. Работал в администрации Джорджа Буша-младшего.

Кен Пакстон. Генеральный прокурор-республиканец в Техасе с 2015 года считается ключевым лидером ультраконсервативных сил. Пакстон возглавил судебный процесс, чтобы попытаться отменить проигрыш Трампа на выборах 2020 года. В 2023 году Палата представителей Техаса, контролируемая республиканцами, объявила ему импичмент за злоупотребление полномочиями, но Сенат штата, возглавляемый республиканцами, оправдал его.

Эрик Шмитт. Сенатор-республиканец от штата Миссури занимает первый срок. Ранее он занимал должность генерального прокурора Миссури, где поддерживал усилия союзников Трампа по отмене результатов выборов 2020 года.