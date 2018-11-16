Америка потратит $22,7 миллиарда на новейшие истребители-бомбардировщики

16.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Американская компания Lockheed Martin получила контракт Пентагона на поставку 255 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35, передает крорреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на компанию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Общая сумма контракта — $22,7 млрд. Согласно планам, поставки должны завершиться до 2023 года. Lockheed Martin также получила контракт на поставку восьми вертолетов MH-60, сумма сделки оценивается в $388 млн.

В конце октября полеты ряда F-35 были приостановлены, после того как у самолетов выявили неисправность в системе подачи топлива. Точное число истребителей, которым был запрещен вылет, не называлось.

Это была вторая приостановка полетов за месяц. 11 октября всем F-35 запретили полеты, после того как новейший истребитель F-35B разбился в штате Южная Каролина.