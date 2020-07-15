Америка сходит с мирового Олимпа, её место занимает Россия – украинский эксперт

15.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Запад не способен удержать былой миропорядок, из-за чего меняется баланс сил в геополитике в сторону России, которая из-за новейшего вооружения уже сильнее Европы.

Об этом в эфире Youtube-канала «UkrLife.TV» заявил директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С тех пор, как началась турбулентность в мире, Запад пытается удержать этот мировой порядок, но у него уже нет соответствующих ресурсов, чтобы это удерживать.

И поэтому мы видим, как США постепенно сходят с мирового Олимпа, теряя сферы влияния в разных регионах мира. А Россия заполняет этот вакуум, и мы видим, как меняется этот глобальный баланс сил», – констатирует Перепелица.

Также эксперт подчеркнул, что в военном плане Россия сильнее Европы, и лишь с помощью США НАТО способно противостоять Москве.

«В плане обороны Россия преовосходит все страны ЕС, только когда Америка подключается со своим военным потенциалом, конечно, Россия уступает.

Следовательно, страны с демократическими режимами достаточно слабы в оборонных аспектах, а Путин вкладывает всё в оборону, и в этом имеет стратегическое преимущество. Русские запустили 10-летнюю программу и практически на 70% перевооружили свою армию уже не советским оружием, а российского производства, то есть, современным оружием.

Если мы посмотрим на Германию и остальные страны Европы, они остались с тем же оружием, которому уже 30 лет, они не только морально, но и в плане эксплуатации уже устарели, потому что тратят меньше 1% на оборону, а Россия 4,5-5% ВВП на оборону.

В РФ Путин сказал: «Десять лет программа перевооружения», и каждый год выполняется эта программа. Выполняется эта программа, поэтому в военном плане Россия намного сильнее», – заключил Перепелица.