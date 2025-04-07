«Америка склонилась перед русским»: как в Германии восприняли рекорд Александра Овечкина

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Немецкое издание Der Spiegel пишет о вчерашнем спортивном достижении хоккеиста российского происхождения Александра Овечкина в игре НХЛ и усматривает в нем политический подтекст. Материал озаглавлен симптоматично: «Человек Путина в НХЛ стал величайшим».

«Александр Овечкин превзошел рекорд суперзвезды хоккея Уэйна Гретцки, и 39-летний игрок кажется ненасытным даже после двух десятилетий в НХЛ. Близость к российскому правителю не вредит ему» – говорится в материале.

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Издание не скупится на дифирамбы хоккеисту, уже давно перешагнувшему национальные рамки и границы.

«У американцев просто безошибочное чутье на постановку. «Вашингтон Кэпиталз» праздновали свой 50-й день рождения, хотя им почти 51 год; герои команды, выигравшей Кубок Стэнли 2018 года, вышли в центр внимания, и один из них все еще был на льду, готовый к игре с «Чикаго Блэкхокс» — Александр Овечкин, 39 лет, его борода и волосы седеют, и, в соответствии с хоккейным клише, у него щербинка между зубами. Все дело в нем, в его стремлении к рекорду Национальной хоккейной лиги по количеству забитых шайб. Ему не хватало двух голов, чтобы установить отметку в 894 шайбы. Он забил один, и когда на 47-й минуте завершил свою работу со счетом 4:3, телекомментаторы объявили готовую фразу: «Великая восьмерка стоит бок о бок с Великим Первым». Два дня спустя комментаторы пошли еще дальше. В выездной игре с «Нью-Йорк Айлендерс» он забил ТОТ САМЫЙ гол, который сделал его величайшим бомбардиром. Теперь он превзошел его, Великий свергнут», – пишет издание, имея в виду предыдущего рекордсмена Уэйна Гретски.

Россиянин Александр Овечкин достиг отметки, которая казалась такой же недостижимой, как 8,90 м в прыжках в длину Боба Бимона или рекорд сезона Бундеслиги Герда Мюллера — 40 голов. Уэйн Гретцки, «Великий», устанавливал рекорды во всех хоккейных категориях, а его 894 гола стали самым впечатляющим из 55 рекордов. Но как за Бимоном последовал Майк Пауэлл, прыгнувший на пять сантиметров дальше, а за Мюллером — Роберт Левандовски, забивший на один гол больше, кто-то теперь также обгоняет и Гретцки..

НХЛ несколько месяцев готовилась к 895-му голу Александра Овечкина. Дискуссии в лиге, состоящей из 25 американских и 7 канадских команд, были сосредоточены на сопоставимости выступлений игроков из совершенно разных эпох профессионального хоккея.

Гретцки был филигранным игроком. О нем говорили, что он знает, что собирается сделать соперник, раньше него самого. Овечкин всегда был мощным игроком весом более 100 килограммов, способным прорвать оборону, но его игра была менее вариативной, чем у Гретцки.

В подкасте Off the Post недавно обсуждался вопрос — если бы существовала хоккейная гора Рашмор, высекли бы там лицо Александра Овечкина. Все сошлись на том, что он, конечно, не входит в четверку величайших, когда-либо игравших в эту игру — «но он величайший бомбардир».

Он забивал голы поколению вратарей, которые благодаря своему высокотехнологичному оборудованию, росту и стилю игры «бабочка» покрывали почти всю поверхность ворот и, таким образом, по результативности намного превосходили вратарей эпохи Гретцки.

По мнению авторов издания, достижение Овечкина в том, что он продержался два десятилетия, а его наследие в том, что он переосмыслил тип российского хоккеиста.

«В прошлом они всегда воспринимались как коллектив. Даже когда российские игроки покорили Запад после падения «железного занавеса», клубы НХЛ обязательно подписывали как минимум пары, звенья или целые блоки из пяти человек, как «Детройт Ред Уингз», самый успешный клуб 1990-х годов. Овечкин, перешедший из московского «Динамо» в «Вашингтон Кэпиталз» в возрасте 19 лет, с первого же сезона показал класс в среде, которая сильно отличалась от той, из которой он пришел. Он добился успеха как солист, что также сделало его суперзвездой в России. Трудно забыть, как сотни его соотечественников, живущих в Германии, ворвались в центр маленького олимпийского катка после подготовительной игры сборной к чемпионату мира 2014 года в Мюнхене, чтобы увидеть и, возможно, прикоснуться к Овечкину», – пишет Der Spiegel.

Другая сторона истории Александра Овечкина — его привязанность к России, особенно к Владимиру Путину, отмечает издание.

В 2017 году он основал Putin Team и призвал других ведущих спортсменов поддержать Путина. Фотография, на которой Овечкин изображен в дружеской обстановке с президентом, осталась на его странице в Instagram, несмотря на конфликт на Украине.

К «нашему человеку в Америке», как называют его россияне, в США не относятся с подозрением. Напротив, президент США Дональд Трамп тоже обхаживает Овечкина. Часть церемонии инаугурации Трампа проходила на вашингтонской арене Capital One, и в своей речи президент отметил, что именно здесь обычно забивает свои голы великий Овечкин.

Они знают друг друга, у российского хоккеиста есть дом во Флориде, недалеко от резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Трамп также дружит с Тедом Леонсисом, влиятельным человеком в бизнес-группе Momumental Sports & Entertainment, которая владеет «Кэпиталз».