«Америка вернулась. Россия за все заплатит» – Байден угрожает Москве

05.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

При прежней администарции Соединенных Штатов Белый дом сдавался перед якобы «агрессивными действиями» России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент США ДЖО Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью о внешней политике.

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«Я ясно дал понять президенту Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа», – заявил американский президент.

По его словам, «Америка вернулась».

Также он призвал «немедленно и без условий» освободить российского блогера Алексея Навального, осужденного за мошенничество в особо крупных размерах.

«Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний — это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества», – заявил Байден.