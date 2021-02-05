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05.02.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Россия, США
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«Америка вернулась. Россия за все заплатит» – Байден угрожает Москве


При прежней администарции Соединенных Штатов Белый дом сдавался перед якобы «агрессивными действиями» России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент США ДЖО Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью о внешней политике.

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«Я ясно дал понять президенту Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа», – заявил американский президент.

По его словам, «Америка вернулась».

Также он призвал «немедленно и без условий» освободить российского блогера Алексея Навального, осужденного за мошенничество в особо крупных размерах.

«Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний — это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества», – заявил Байден.

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