Американцам не склонить сербов к признанию Косово никакими ультиматумами

24.05.2019, Москва, Елена Острякова

Российские эксперты раскритиковали как некомпетентный план по урегулированию Косовской пробемы, предложенный профессором Высшей школы международных отношений имени Джона Хопкинса Эдвард П. Джозефом.

Свой план Джозеф изложил в журнале «Foreign Policy», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он полагает, что Сербия может признать независимость Косово в обмен на американскую военную и финансовую помощь. В противном случае американцы должны оказать такую помощь Косово.

«Не этому американцу с его низкой компетенцией решать с кем будет Сербия и как она будет развиваться. Пока это больше похоже на алармистские благоглупости и хотелки определенной части элит в Вашингтоне. Пока Балканы не были для Дональда Трампа чем-то суперважным. То, что в американской прессе появляются такого рода статьи, показывает: Вашингтон очень боится, что Сербия будет и дальше проводить свою суверенную политику», – заявил «ПолитНавигатору» политолог Олег Бондаренко.

При этом он отметил, что нынешняя немногочисленная майданная оппозиция в Сербии готова пойти по любому американскому сценарию.

Политолог Алексей Мартынов считает, что Эдвард П. Джозеф не владеет «косовским вопросом» и выдает желаемое за действительное.

«То, что о Сербии и Балканах в своей линейной логике мыслят американские «ястребы», выдается за некую научную экспертизу. Многие поверхностные люди в США считают, что мотивация действий тех или иных стран определяется возможностью стать колонией Америки. Позиция Сербии с точки зрения примитивной американской логики кажется иррациональной. Американцы называют условием своей поддержки признание Косово, но признание Косово означает конец сербской государственности. Эта вещь непостижима для академического сознания американских коллег», – сказал Мартынов.

Сербия отвергнет ультиматумы, подобные тому, который изложен в «Foreign Policy», считает политолог Олег Матвейчев.

«Сербия не нуждается ни в какой американской военной помощи. На протяжении всей своей истории сербский народ получал военную помощь от России. Эта помощь всегда была действенной и эффективной. А американцы не просто не предоставляли помощи, они наоборот Сербию бомбили. Погибали мирные граждане. Поэтому таких защитников Сербии абсолютно не надо. Косово американцы и так помогают: и военным образом, и дипломатическим, и прикрывают весь криминал, который там творится. Поэтому все подобные ультиматумы будут сербским народом и руководством с презрение отвергнуты», – сказал Матвейчев.