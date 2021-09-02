Американцам не удастся уйти от ответственности, сбежав из Афганистана – Захарова

02.09.2021 23:26 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Странам Запада во главе с США, позорно бежавшим из Афганистана, не получится делать вид, что на этом история закончилась.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без малого двадцатилетняя эпопея США и НАТО завершилась бесславно. Это не просто провал, а катастрофа. Застарелые проблемы терроризма, наркотрафика и низкого уровня жизни местного населения решить, по сути, не просто не удалось, многое только усугубилось. После себя иностранные силы не сумели оставить устойчивую политическую систему, которая с приходом к власти движения талибов, судя по всему, будет основательно переформатирована. Финальным аккордом военного присутствия международной коалиции стал очередной случай гибели мирных граждан в результате удара американского беспилотника, повлекшего за собой обрушение жилого дома и смерть 9 человек, в том числе 6 детей. Решительно осуждаем подобное неизбирательное применение силы», – заявила Захарова.

При этом она подчеркнула, что, несмотря на бегство из Афганистана, США и Запад в целом продолжают нести основную ответственность за происходящее в этой стране.

«Долг платежом красен. Страны Запада, которые 20 лет экспериментировали бесконтрольно, хотя они должны были подчиняться и реализовывать мандат Совбеза, они задолжали Афганистану во всех смыслах этого слова. И делать вид, что они ушли, кое-как, наспех собравшись – и всё, история закончилась, не получится. Возможно, это получилось, если бы мы жили в мире пятидесятилетней давности, когда не было средств связи и когда можно было через подконтрольные СМИ навязывать несуществующую действительность. А мы эту действительность сейчас наблюдаем, поэтому ничего придумать не получится. Весь мир видел, что там натовцы с США сотворили. Мы не видели, что они там делали, а вот к чему это привело – это стало неожиданностью для всего мира», – рассказала представитель МИДа. «Поэтому делать вид, что они не несут за это ответственность, что они не в долгу перед афганским народом, что они не создали мировую проблему, как для региона, так и для различных континентов, не выйдет», – заключила Мария Захарова.