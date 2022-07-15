Американцам вновь стало опасно в Киеве – посольство рекомендует срочно покинуть Украину

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Новости Украины

Посольство США в Киеве опубликовало предупреждение о ракетной угрозе. В нем американских граждан призвали не ездить на Украину, а тех, кто уже на территории страны – немедленно ее покинуть.

«Ситуация с безопасностью на всей территории Украины остается нестабильной и непредсказуемой из-за продолжающихся военных атак со стороны россии, активных боевых действий на территории страны и неопределенных условий безопасности. Посольство США призывает граждан США не въезжать в Украину, а тех, кто находится в Украине, немедленно покинуть страну, воспользовавшись частным наземным транспортом, если это безопасно. Избегайте больших собраний и организованных мероприятий, поскольку они могут служить российским военным целям в любой точке Украины, включая ее западные регионы», – сказано в заявлении.

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В посольстве советуют американцам в случае, если те услышат громкий взрыв или сирены, немедленно искать укрытие.

Гражданам США напомнили, что даже если летящая ракета или беспилотник будут перехвачены, падающие обломки представляют значительную опасность.

Дипломаты советуют держаться подальше от любых обломков и следить за основными новостными каналами для получения официальных указаний.

«Ситуация в сфере безопасности на всей территории Украины крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения. Граждане США должны сохранять бдительность и предпринимать соответствующие шаги для повышения своей осведомленности в вопросах безопасности. Знайте местонахождение ближайшего убежища или защищенного помещения. В случае минометного и/или ракетного обстрела следуйте указаниям местных властей и немедленно ищите укрытие. Если вы чувствуете, что ваше нынешнее местоположение больше не является безопасным, вам следует тщательно оценить потенциальные риски, связанные с переездом в другое место», – указали в посольстве.

Ранее посольство просило американских граждан покинуть Украину 28 мая.

В ман американское посольство вновь вернулось в Киев из Европы, куда оно было эвакуировано незадолго до начала СВО.