Американцев на Украине призвали быть бдительными в августе и опасаться ИГИЛ

02.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Посольство США в Киеве опубликовало предупреждение гражданам США об угрозе экстремизма на территории Украины накануне и во время праздников в августе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении прес-службы посольства.

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“ИГИЛ и другие экстремистские группы, как правило, используют праздничные периоды для продвижения своей повестки дня и проведения атак. Праздники и период, предшествующий этому празднику, могут быть целями. В августе, к примеру, пройдет исламский праздник Ид-аль-Адха (11-12 августа) и День независимости Украины (24 августа). Места, которые обычно являються целью — это многолюдные места, такие как общественные мероприятия, ночные клубы, митинги или другие места, где собираются люди”, — сообщают в посольстве, призывая американцев быть бдительными.

По информации дипломатов, предупреждение об опасности актуально для всей территории Украины.

Гражданам США советуют избегать демонстраций, быть бдительны в местах, часто посещаемых туристами, вчастности, из стран Запада.

Ранее американцев уже предупреждали об увеличении рисков насилия на Украине перед президентскими выборами.