Американцев напугало усиление Черноморского флота

29.01.2019, Киев, Галина Шершнева

США спешат выйти из договора о ракетах средней и малой дальности в частности потому, что они испугались возможностей корабельных ракет «Калибр», которые теперь базируются на Черноморском флоте.

Об этом в эфире филиалал «Радио Свобода» «Крым Реалии» заявил руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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«Одна из причин, по которой США выходят из договора о ракетах средней и малой дальности, это, что ни чувствуют угрозу именно в этом вооружении со стороны РФ. Для того, чтобы этому противодействовать и размещать систему ПРО, которые уберегут Европу и союзников в Черном море, нужна правовая база», – сказал Мусиенко.

При этом он утверждает, что такие члены НАТО как Румыния и Болгария уже защищены от «Калибров» системами ПРО.

«У Украины шансы меньше, чем у Румынии. Но я вижу позитивную динамику в том, что наращивается украинская система ПРО, проводятся учения, ведутся разработки новых ракет, которые способны перехватывать российские ракеты. Идет речь об укреплении ВМС. Мы должны идти тем же путем, что Болгария и Румыния, которым НАТО передавало списанные корабли», – сказал Мусиенко.

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Григорий Перепелица возразил в эфире военному эксперту. По его данным, США только планируют разместить системы ПРО в Румынии.

«Эти системы не будут в распоряжении Румынии. Они будут только базироваться. Это существенно», – сказал Перепелица.