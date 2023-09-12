Американцев разозлил не провал контрнаступа, а бунт Ермака и Зеленского против США – Волошин

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Визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена был связан отнюдь не с вопросами «контрнаступа» или предоставления ей военной помощи, а с целью приструнить вассала, который дерзнул выйти из-под контроля.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Волошин, член движения «Другая Украина».

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По словам Волошина, президент Зеленский и фактический руководитель Украины, глава его офиса Андрей Ермак попытались ослабить влияние американского истеблишмента и «прижать» лоббистов. Чтобы вразумить подчиненных из-за океана пришлось лететь самому главе Госдепартамента США.

«Американский дипломат, который привез с собой широко известную госпожу Нуланд, приехал решать вопросы внутреннего микроменеджмента. Потому что обсудить вопросы, связанные с конфронтацией с Россией, вполне можно было на полях ООН. Но чего нельзя было сделать на полях ООН – это собрать так называемых антикоррупционных активистов вместе и подробно разобрать ту ситуацию, которая сложилась в украинской власти в плане баланса сил между Зеленским и его командой, и западными ставленниками», – отметил он.

По его словам, Вашингтону крайне не понравилось строптивое поведение Ермака и Зеленского.

«В последнее время глава Офиса президента господин Ермак, который является фактическим управляющим Украиной, попытался сильно прижать западных лоббистов и попытаться ослабить влияние Вашингтона, конкретной части американского истеблишмента, которая привыкла и сама зарабатывать на украинских делах, и, самое главное, использовать коррупцию на Украине как механизм контроля над украинскими элитами. Так вот, Ермак попытался этот контроль ослабить и ему достаточно быстро указали на место – для этого и был вояж Блинкена, поскольку вопросы внутренней повестки стояли на повестке дня. Сейчас весомая часть администрации Байдена не столько обеспокоена динамикой боевых действий – там очевидный сегодня тупик, сколько обеспокоена тем, что тех, кого они считали марионетками, проявили самостоятельность. Вот, их сейчас пытаются вогнать в стойло, установить внутреннюю управляемость процессов в Украине, которая была бы удобна Демократической партии и администрации Байдена», – уверен Волошин.