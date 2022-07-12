Американцы анонсировали четвертый «‎Рамштайн» для Украины – виртуальный и уже в июле

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Новости Украины

В Пентагоне сообщили о будущей встрече «‎Рамштайн-4». Она пройдет 20 июля в онлайн-формате.

Об этом говорится в пресс-реизе на сайте американского военного ведомства.

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Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III пообщался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы предоставить обновленную информацию о помощи помощи США Украине в поддержку их борьбы с Россией.

Как отметили в релизе, министры обсудили новый пакет помощи Украине в размере 400 млн долларов, который был объявлен 8 июля.

«Остин и Резников обсудили повестку дня следующей контактной группы по вопросам обороны Украины, которая состоится виртуально 20 июля, и обменялись мнениями по поводу будущей помощи США и Альянса Украине через этот формат», – говорится в релизе Пентагона.