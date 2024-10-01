Американцы больше следили за педофильным скандалом рэпера, чем за визитом Зеленского

Анатолий Лапин.  
01.10.2024 11:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


В США визит президента Украины Владимира Зеленского (потерял легитимность после истечения срока полномочий) остался незамеченным.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявила бывшая жительница Донецка, эмигрировавшая в США, эксперт по политической культуре Марина Черенкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В США визит президента Украины Владимира Зеленского (потерял легитимность после истечения срока полномочий) остался...

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«Я понимаю, что это может звучать обидно, но тема номер один сейчас в повестке дня Америки – это не господин Зеленский, президент Украины, и даже не политика. Вы будете удивлены, но это рэпер Puff Daddy и элита из Голливуда, у которой сейчас большие неприятности, назову это так, и которые так или иначе были связаны с властью, с мэрами.

И это – основная тема. Я понимаю, почему в Украине все люди искренне считают, что здесь тема номер один – это будет визит, но, к сожалению, это будет не так… Это не только педофильный скандал, потому что рэпер Puff Daddy обвиняется и в торговле людьми, и в рэкете, и это перемещение лиц разного пола из точки А в точку Б с целью оказания третьим лицам сексуальных услуг», – заявила Черенкова.

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