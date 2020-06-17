17.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Политика, США, Украина
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Американцы бросают Украину в топку войны


США передали Украине американское военное оборудование более чем на 60 миллионов долларов, включая противотанковые ракеты Javelin.

Об этом сообщило посольство Соединенных Штатов в Киеве на своей странице в Twitter, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 млн долл. для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», – говорится в сообщении.

В комментарии «ПолитНавигатора» экс-глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Георгий Крючков предупредил, что эти поставки чреваты серьезным обострением в Донбассе.

«Это шаг, направленный на обострение ситуации, на укрепление позиций украинских войск, на дальнейшее увеличение напряженности. Это опасный шаг. Американцы откровенно вооружают армию, которая фактически задействована против России и воюет с ДНР и ЛНР.

То, что США идут на такие шаги, определяется внутриполитическими факторами в США. Власть все-таки ориентируется на своих оппонентов, пытается задабривать их. Сейчас Трампу сложно и приходится искать любые ходы, которые помогут ему удержаться на посту президента», – считает Крючков.

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