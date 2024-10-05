Американцы будут производить дроны Switchblade 600 непосредственно на Украине – Polskie Radio

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Американская компания AeroVironment локализует производство дронов Switchblade 600 на Украине, сообщает Polskie Radio со ссылкой на украинский портал «Мілітарний».

Сообщается, что договор был заключен в рамках Международного форума оборонных индустрий, который недавно прошел в Киеве. Название украинской компании, участвующей в проекте, не разглашается по соображениям безопасности. Брет Хаш, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения ударных систем AeroVironment, отметил, что проект будет развиваться поэтапно.

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«Сначала будет поставка комплектующих для базовой интеграции подсистем. Со временем мы локализуем все больше компонентов и усовершенствуем систему, делая её еще более эффективной», — объяснил Хаш.

Сделка ожидает окончательного утверждения со стороны правительства США, над чем работают обе страны. Предполагается, что процесс займет около 9 месяцев. В рамках проекта планируется производство нескольких тысяч дронов Switchblade 600 ежегодно.

Хаш также отметил, что украинские военные применяют Switchblade 600 иначе, чем это было задумано изначально. Первоначально система разрабатывалась для американских спецподразделений, с целью ведения нерегулярных боевых действий и поражения подвижных целей.

Однако украинская армия использует эти дроны для уничтожения высокоценных целей, таких как системы ПВО «Панцирь» и С-300, стоимостью от 20 до 25 миллионов долларов.



Switchblade — это семейство небольших дронов-камикадзе, разработанных AeroVironment. Модель Switchblade 300 весит всего 2,7 кг, имеет радиус действия до 10 км и управляется в течение 10 минут. Она предназначена для поддержки пехоты на поле боя.

Более крупная версия, Switchblade 600, весит 23 кг, может пролететь 40 км за 20 минут и оставаться в воздухе еще 20 минут, неся боеголовку типа Javelin, способную поражать бронетехнику, отмечает издание.