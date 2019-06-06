Американцы готовят гранты для промывки мозгов Донбассу

06.06.2019, Москва, Владимир Гладков

В преддверии парламентских выборов на Украине в городах подконтрольного Киеву Донбасса активно расширяется проект USAID, специализирующийся на работе с лидерами общественных мнений и журналистами.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал главный редактор издания «News Front», крымский журналист Константин Кнырик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обращают ли внимание на мнение меньшинства на Украине? На самом деле обращают внимание и считают это серьёзной угрозой, потому что именно сегодня, в преддверии выборов, референдумов, всех этих разговоров расширяется проект USAID (Агентство США по международному развитию – ред.) экономической помощи именно по Юго-Востоку Украины, потому что именно эти люди, скорее всего, являются самыми нищими и бедными.

Но самое интересное, что вся суть этой программы заточена как всегда на традиционные вещи – работа с лидерами общественных мнений, работа с журналистами, и вот, буквально на днях, они подписывают соглашения с городами Бахмут (Артёмовск – ред.), Доброполье, Покровск (Красноармейск – ред.), Краматорск, то есть Донецкая и Луганская области, и именно этих людей будут промывать, потому что они являются угрозой для всех инициатив по референдумам и прочим вещам», – рассказал журналист.

«Именно это показывает, что никакой социологии доверять не надо, потому что, если бы социология была позитивная, и американским планам ничего не угрожало, то никто бы этими вещами просто не занимался, вот и всё», – добавил Кнырик.