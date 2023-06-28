Американцы готовят новый тип оружия на основе A.I.

США используют украинский военный конфликт не только как полигон для отработки новых технических средств и выработки навыков военно-полевой медицины, а еще как систему для сбора больших данных для нового вида оружия – самоуправляемых систем на основе искусственного интеллекта.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института развития города СевГУ Алексей Тихонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что для американцев данный военный конфликт имеет ключевое значение как источник для сбора и последующего анализа больших данных. Мы, когда говорим про большие данные, всегда почему-то думаем о каких-то глобальных вещах. А это очень простые вещи в области автоматического управления, когда можно будет ставить задачу, и самолёты, танки и прочие технические устройства будут отрабатывать поставленную задачу, а не просто следовать управлению. И вот для этого необходимо подобного рода, везде, где только возможно, собирать такие данные», – пояснил Тихонов.

«Откуда появился робот-автомобиль – тоже собирали огромное количество данных по автомобильному движению. Ну вот вы выходите в город Севастополь, садитесь в машину. Посчитайте, сколько вам нужно алгоритмов, чтобы доехать из той же Камышовой бухты до центра. Ну пять-шесть алгоритмов. А здесь гораздо большее количество вариантов. И вот они сейчас смотрят – запускается беспилотник, смотрят реакцию, как происходит, что происходит. Вот каждый такой самолёт обладает огромными способами такого сбора информации, потом анализ уже будет сделан. И вот я считаю это задачей, кроме, конечно же политических целей, в том числе какой-то троллинг, но всё-таки главное для военных – это всегда разведка. А для военных разведка – это сбор и анализ большого количества данных о тех вещах, которые противник может даже и не считает имеющими важное значение», – уточнил эксперт.

Сейчас СевГУ разрабатывает в лаборатории систему обмена данными под водой, такой «подводный интернет», без которого нельзя сконструировать по-настоящему подводный беспилотный аппарат.

«Для подводных аппаратов искусственный интеллект ещё более важен, чем для воздушных. Потому что если для воздушных есть РЭБ, который препятствует передаче сигнала, то с подводными всё гораздо хуже, поскольку собственно вода препятствует передаче сигнала. Соответственно, в этом состоит задача. Но мы вообще понимаем, что будущее, следующее поколение – это система, принимающая решение самостоятельно по определенному алгоритму. Для разработки этого алгоритма нужно огромное количество данных. Потому что мы, когда сейчас обсуждаем искусственный интеллект, это как некий «большой брат», как человек. Ничего подобного. Если даже хотя бы попробовать создать систему с интеллектом комара, условно говоря, это будет такой колоссальный прорыв. Вы просто представьте себе действия модели комара: сидите на даче, а он всё пытается вас ужалить. А теперь представьте себе, что это будет именно беспилотник, он будет действовать без внешнего воздействия, он будет действовать на основании того, что он примерно представляет, как вы можете пытаться его там убить. Сделать это – не так много решений, но это колоссальная система. Не нужно пытаться копировать человека, достаточно простых алгоритмических систем, просчитанных и всё. Представляете, у вас тогда появляется такой инструмент, и это вообще совершенно другое слово. И вот сейчас, я боюсь, может оказаться так, что тот, кто получает все эти данные, тот и выиграет», – заключил Тихонов.