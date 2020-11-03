Американцы готовятся к вооруженному бунту

03.11.2020, Москва, Олег Кравцов

По итогам проходящих сегодня в Соединенных Штатах выборов президента ожидаются массовые беспорядки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Московском комсомольце» пишет обозреватель-международник Илья Бараникас.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Учитывая непредсказуемость Трампа, его готовность преступить любые законы и моральные нормы, а также его высказывания о двух возможных итогах выборов («я победил или у меня украли победу»), все готовятся к худшему – беспорядкам, бунтам, вооруженным столкновениям и т.д.

В магазинах Walmart, где обычно торгуют, среди прочего, оружием и боеприпасами, сейчас убрали куда подальше и то, и другое – чтобы орудия убийства не попали в руки экстремистов и уголовников. NBC сообщает, что вооруженные правоохранители различных ведомств, входящих в супер-министерство внутренней безопасности США, готовятся защищать федеральную собственность в Вашингтоне и других городах», – отмечается в статье.