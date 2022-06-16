«Американцы и европейцы обрадуются»: Силуанов оценил слова Набиуллиной

16.06.2022  14:57 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, Россия, США, Финансы


Банк России не будет конфисковывать валютные вклады, а также запрещать хождение доллара и евро.

Об этом сегодня на Петербургском экономическом форуме заявил глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Банк России не будет конфисковывать валютные вклады, а также запрещать хождение доллара и евро....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«У нас еще другие валюты есть – нет», – сказала она.

«Я думаю, что американцы и европейцы обрадуются», – прокомментировал ее ответы министр финансов РФ Антон Силуанов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть