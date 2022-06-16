«Американцы и европейцы обрадуются»: Силуанов оценил слова Набиуллиной

Банк России не будет конфисковывать валютные вклады, а также запрещать хождение доллара и евро.

Об этом сегодня на Петербургском экономическом форуме заявил глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас еще другие валюты есть – нет», – сказала она.

«Я думаю, что американцы и европейцы обрадуются», – прокомментировал ее ответы министр финансов РФ Антон Силуанов.