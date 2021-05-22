Американцы и поляки травят белорусского партнера Медведчука

22.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Украинская служба американского «Радио Свобода» совместно с польским телеканалом «Белсат» выпустили совместное путанное «расследование», посвященное белорусскому олигарху Николаю Воробью.

Фильм представляет из себя хаотичную свалку из фактов про бизнес и семью Воробья. Что во всем этого криминального, не вполне понятно. Но рефреном повторяется вопрос, почему против белоруса до сих пор не введены украинские санкции.

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Чем же провинился Воробей? По мнению авторов «расследования», прежде всего тем, что предоставил свой самолет подвергнутому репрессиям соратнику Виктора Медведчука – украинскому депутату Тарасу Козаку (на него были зарегистрированы закрытые телеканалы). На том самолете украинец, в конце концов, и скрылся в Москве.

Также Воробей близок к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и дружит с Медведчуком. У Козака и Медведчука есть счета в банке Воробья.

«Если счета открыты в банке Воробья, Воробей имеет реальную возможность вывозить кэш. Тарас Козак постоянно декларирует затраты по снятию налички», – сказала аналитик общественной организации «Центр противодействия коррупции» Антонина Волкотруб.

Видимо, в качестве доказательства в фильме продемонстрированы большие сумки, которые Воробей проносил через украинскую таможню. На них были наклейки с буквой «Т». Что это значит, не объясняется.

Единственное доказательство «вины» белоруса, которое хоть как-то можно понять (но только с учетом украинской специфики), – это его сотрудничество с принадлежащим Медведчуку Новошахтинским заводом нефтепродуктов (Ростовская область). Предприятие принадлежит семье Медведчука и попало под украинские санкции «за сотрудничество с гибридными силами» на Донбассе и в Крыму. Но проблема в том, что Воробей возил продукцию завода не на Донбасс, а на Украину.

Что касается бизнеса белоруса, то он занимался поставкой на Украину дизельного топлива, угля и битума. То есть компенсировал стране нехватку тех продуктов, производство которых Незалежная успешно развалила и уничтожила после «революции гидности».