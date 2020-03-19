19.03.2020, Москва, Владимир Гладков
 
ЕС, Общество, Политика, Россия, Саудовская Аравия, США
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Американцы и саудиты объединились для нефтяной войны против России




США и Саудовская Аравия целенаправленно общими усилиями «валят» цену на нефть, пытаясь принудить РФ к неприемлемым для Москвы условиям.

Об этом в ходе пленарного заседания российского парламента заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот слайд, это цена марки «Brent» с момента принятия нами бюджета, а это вчерашняя цена на нефть марки «Brent». Посмотрите, как она меняется, мы с вами принимали при цене 64, вчера на Роттердаме она была 24,9, она ушла ниже 25. Вы помните, что нефть «Urals» является основной нефтью, которая дает нам доходы, она всегда ниже цены на «Brent».

Более того, мы должны понимать, что сейчас начинается серьезная игра, когда такие игроки, как США и Саудовская Аравия, объединяются против нас, для того, чтобы вытеснить нас в будущем с рынка нефтяных продуктов, потому что США сейчас крупнейший производитель, а Саудовская Аравия третий производитель в мире.

Сегодня США заявили, что готовы закупить любую нефть для пополнения своего национального запаса по такой дешевой цене. То есть, это очевидная поддержка Саудовской Аравии. А если вы обратите внимание, сегодня именно на Европу, на наш основной рынок сбыта сегодня идут поставки из Саудовской Аравии с максимальными скидками.

Поэтому я вам приведу пример, что бы вам было понятно – вчера на Роттердаме цена на наш «Urals» составляла 18,64 доллара, она ушла из 20 вниз, при этом, она за один день, вчера, упала на 22% – то есть, демонстративно с нами не хотят заключать контракты, нас гонят в ту цену, которая для нас неприемлема.

И при этом одновременно сенаторы обращаются к президенту США с тем, чтобы запретить в мире покупать российскую нефть», – рассказал Андрей Макаров.

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