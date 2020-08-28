Американцы имитируют ядерный удар по Крыму

28.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США зашел в воздушное пространство над акваторией Черного моря и сымитировал ядерный удар по Крыму.

Об этом сообщает сервис по отслеживанию авиационной активности PlaneRadar, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным сервиса, также вдоль российского побережья кружат еще два разведывательных самолёта RC-135W Rivet Joint ВВС США. Сообщается также, что американские самолеты будут дозаправлены в небе турецкими KC-135, которые кружат над своей территорией.

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона», военного эксперта Игоря Коротченко, России нечего бояться американских самолетов. В нынешних условиях военные в Крыму отработали систему выявления и противодействия армии США, а в случае, если бы была угроза боевых действий, американский бомбардировщик был бы сбит еще в нескольких сотнях километров от полуострова.

«Объекты, имеющие критическую важность на территории Крыма, прикрыты ракетными комплексами «Тор-М2» Это средства ПВО последнего рубежа, прошедшие проверку в реальных условиях боевых действий в Сирии. Именно комплексы «Тор-М2» отразили 90% всех налетов беспилотников террористов на авиабазу «Хмеймим». То есть 90% – это работа «Тор-М2», а 10% – это работа других систем и комплексов ПВО.

Поэтому, с точки зрения его эффективности, такие объекты, как Крымский мост, базы флота в Севастополе, их прикрывают эти комплексы. Пробиться через их защиту сегодня невозможно никакой воздушной цели. Понятно, как американцы будут атаковать Крым, если они отрабатывают сценарии, но если был бы реальный военный сценарий, то B-52 был бы сбит за несколько сотен километров еще до подлета к российскому воздушному пространству.

Ну а, если будут использованы крылатые ракеты с ядерными зарядами, то по ним будут работать и комплексы С-400, и «Тор-М2», которые уже прикрывают непосредственно объекты защиты. У нас идет совершенствование системы воздушно-космической обороны. С одной стороны американцы тренируются, с другой мы тренируемся по американцам. В данном случае эта цель была классифицирована как враждебная, соответственно, расчеты ПВО, радиолокационных станций отработали этот сценарий, тренируясь на реальной воздушной цели вероятного противника», – заявил Коротченко.