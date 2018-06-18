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Американцы испугались российского ядерного бункера
Под поселком Куликово Калининградской области России в течение двух лет было обновлено хранилища ядерного оружия, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщила Федерация американских ученых (FAS).
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Работы по обновлению объекта, расположенного примерно в 50 километрах от польской границы, начались в 2016 году. Свежие спутниковые снимки этого места свидетельствуют, что один из трех бункеров реконструировали и привели в активное состояние. Вероятно в этом году его работа будет восстановлена.
Последний раз спутники снимали этот район в промежутке между 2002 и 2010 годами.
Ученые не утверждают, что в бункере расположены ядерные боеголовки, и указывают также, что ранее Россия таким же образом обновила другие хранилища, в частности на базе атомных подводных лодок на Камчатке.
Российские власти неоднократно заявлял, что все их нестратегические ядерные боеголовки хранятся в “центральных” хранилищах, которые обычно понимают под более крупными складскими площадками внутри России. Таким образом, Куликовский полигон может функционировать в качестве передового хранилища, которое в кризисных ситуациях обеспечивалось бы боеголовками из центральных хранилищ, считают ученые.
Напомним, в начале этого года президент России Владимир Путин похвастался тем, что у РФ появилась новая ядерная ракета с неограниченным радиусом действия, но она еще должна пройти успешные испытания.
Метки: Россия, США, ядерный бункер
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