Американцы хотели предотвратить Русскую весну в Крыму еще в 2009 году

11.01.2019, Симферополь, Галина Шершнева

Общественность Крыма не допустила открытие в 2009 году на полуострове представительства США, которое при согласии официального Киева планировалось использоваться американцами для нейтрализации пророссийских настроений на полуострове с учетом недавнего конфликта в Абхазии и Южной Осетии.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе заявил политолог Игорь Евтюшкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русская община инициировала парадоксальные по тем временам решения. В 2009 году мы заявили о нецелесообразности открытия американского представительства офиса. После событий в Южной Осетии хотели такой офис открыть. Есть фотография, где Сергей Цеков встречается с американским послом и говорит, что не надо этого делать. И он не был открыт. А если бы здесь находились какие-то офисы, неизвестно, прошла бы Русская весна так мирно», – сказал Евтюшкин.

Он назвал мифом утверждение о том, что русское движение в Крыму управлялось из Москвы.

«Русская община долгое время добивалась внимания со стороны России, контактов с генеральным консульством. Зачастую работа была односторонней. Движение за воссоединение с Россией шло снизу. Кремль начал его поддерживать гораздо позже. Только после прихода к власти Владимира Путина появилось внимание к российским соотечественникам», – сказал Евтюшкин.