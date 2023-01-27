Американцы хотят передать Украине не только «Абрамсы», но и «Страйкеры»

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На слушаниях в Конгрессе США сенаторы потребовали от представительницы Госдепа Виктории Нуланд объяснений, почему американские власти согласились передать Украине танки только спустя шесть месяцев после первых просьб, прозвучавших из Киева.

Нуланд сначала ушла от ответа, переадресовав вопрос в Пентагон. Но после настойчивых замечаний сенаторов выдала оригинальную версию – якобы, раньше ВСУ хватало трофейных российских танков.

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«На каждом этапе этого мы смотрели на то, в чем нуждались украинцы, о чем они просили. Осенью был период, когда они захватывали на поле боя огромное количество российских танков, которые они смогли успешно использовать в херсонской и харьковской наступательных операциях, но сейчас им нужно больше», – сказала чиновница.

Сенатор Джим Рич обратил внимание, что украинцы сейчас просят броневики «Страйкер» с мощным вооружением – почти как у танков, но администрация Байдена предоставляет лишь легкую технику с пулеметами – «ненамного больше, чем бронированное такси».