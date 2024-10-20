Американцы хвастаются, что используют Украину, как учебный полигон для свой армии

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Американские подразделения, базирующиеся в Европе, перенимают у украинцев боевой опыт, утверждает украинское англоязычное издание Defense One, специализирующееся на освещении тем, связанных с вооруженными силами.

По данным издания, Пентагон инициировал реформирование своих боевых частей, учитывая опыт войны на Украине. Первыми участниками программы “Трансформация в контакте” стали четыре американских бригады, дислоцированных в Европе.

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«Небольшое подразделение» солдат поочередно приезжает и уезжает из охваченной войной страны, чтобы извлечь уроки, сказал генерал Даррил Уильямс, командующий армией США в Европе и Африке, выступая на круглом столе для СМИ в рамках ежегодного собрания Ассоциации армии США в Вашингтоне. Эти солдаты подчиняются генерал-лейтенанту Кертису Баззарду , который в августе был назначен главой союзных усилий , координирующих помощь Украине. Ранее он служил командиром крупного центра доктрины армии США, Центра передового опыта маневрирования. «Он может получить представление об окружающей среде с точки зрения количества летающих дронов», — сказал Уильямс. «Обучение происходит прямо сейчас, на тактическом уровне, на оперативном уровне, чтобы информировать стратегический уровень», – говрится в публикации.

Представитель армии США в Европе сообщил, что группа, которая ротируется на территории Украины, ограничена работой в посольстве США и не консультирует украинское правительство.

Сообщается, что представители американских бригад регулярно ездят в командировку в Украину, чтобы получить представление о современной войне.

Главными уроками, извлеченными из опыта украинцев, стали интеграция операторов дронов с другими подразделениями, а также внедрение гибкого командования и децентрализация складов и ремонтных пунктов.

По словам Уильямса, США также адаптировали свои учебные объекты в Графенвёре (Германия), чтобы лучше имитировать тактическую обстановку для украинских подразделений, которые приезжают туда на обучение.

«Похоже на условия на Украине», — сказал он.

Генерал-лейтенант Чарльз Костанца, командующий V армейским корпусом, сообщил, что одно из подразделений легкой пехоты, входящее в начальную когорту «Трансформация в контакте», 3-я бригада 10-й горной дивизии, получает кадры непосредственно с Украины для своей новой «Ударной» роты.

По его словам, это подразделение, которое связывает операторов беспилотников с минометами, артиллерией и барражирующими боеприпасами, «создано непосредственно для наблюдения за тем, что происходит на Украине».