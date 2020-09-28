«Американцы могут организовать покушение на Путина» – Кедми

28.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Спецслужбы США ликвидировали огромное количество лидеров иностранных государств, поэтому у них нет моральных ограничений и для того, чтобы совершить покушение на президента РФ Владимира Путина.

Об этом в эфире интернет-канала «Iton-TV» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кедми, вопрос лишь в том, насколько у США может хватить возможностей осуществить свои планы.

«С моральной точки зрения, нравственной, нет никаких препятствий у американцев уничтожить любого государственного деятеля любого государства. Если бы они могли, моральные принципы не действуют. Так они действовали всегда. Список руководителей иностранных государств, которые ликвидированы с прямым или косвенным участием США, он огромный… У США никогда не было моральных препятствий к этому.

Всегда это вопрос целесообразности. Целесообразность – это первое, реально ли возможно это сделать, насколько это опасно и нечасто, но иногда спрашивают: «Хорошо, мы его ликвидируем, но кто дальше придет?». Эти вопросы рассматривались и в отношении Касема, и в отношении Башара Асада, и в отношении многих европейских деятелей, и в отношении Мао Цзедуна, и в отношении Ким Ир Сена, и, понятно, в отношении Ким Чен Ына.

Они не были реализованы по каким-то другим соображениям, не моральным. Морального препятствия нет. Поэтому я сказал – у них нет никакого морального препятствия завтра ликвидировать Путина. Это вопрос возможности и целесообразности, именно так к этому надо относиться. Моральных препятствий не может быть, у американской власти никогда не было», – заявил Кедми.