Американцы начали зачистку «Азова» в соцсетях

15.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Американская соцсеть «Фейсбук» устроила травлю сторонников запрещенной в России неонацистского подразделения «Азов».

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил сотрудник Украинского института национальной памяти, боевик АТО Роман Кулик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Кулика, происходит это из-за того, что в США «Азов» также причислен к организациям неонацистского характера.

«Фейсбук» банит как за символику «Азова», официальную символику «Азова», так же банит и просто за упоминание подразделение как такового. Это спорадически происходит, не у всех, но у меня, например, «Фейсбук» банил раза два, личную страницу, и недавно мы имели очень идиотскую и хреновую ситуацию, когда на странице Украинского института национальной памяти у нас была рубрика много лет, где мы вспоминали, делали постеры со всеми погибшими, обстоятельства смерти, даты рождения – такая была рубрика, которую мы вели много лет.

И где-то месяца четыре-пять назад нам от «Фейсбука» прилетело сразу, кажется, двадцать оповещений с интервалом в несколько секунд каждое, и все эти сообщения «Фейсбук» удалил, и страницу нашу забанил, вообще на какое-то время полностью удалил ее. Потом эту страницу восстановили через какое-то время в результате жалоб, но в конце концов «Фейсбук» на переговорах, когда уже вышли через уполномоченного, через представительницу Украины в «Фейсбуке» Екатерину Крук, вышли на офис, начали с ними вести переговоры.

Было несколько встреч, на которых «Фейсбук» сказал, что до свидания, ваша страница будет до апреля 22-го года, то есть год с момента удаления публикации, будет в теневом бане. Типа, вас видят два десятка людей и все. И ничего вы не можете по этому поводу сделать. Причем, они это никак не могут аргументировать логически, юридически. Якобы в Штатах «Азов» причислен к организации неонацистского характера», – заявил Кулик.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Конгресс США принял поправки, предложенные конгрессменом Коньерсом, согласно которым Вашингтон не будет тренировать бойцов «Азов» и поставлять Украине переносные ракетно-зенитные комплексы.

Напомним, что британские СМИ открыто назвали «Азов» неонацистским.