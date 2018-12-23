Американцы начали захват новых богатств России

23.12.2018, Москва, Александр Ростовцев

После долгих колебаний и размышлений американцы начали захват контроля над второй по объёму производства алюминия в мире компанией «Русал» подсанкционного олигарха Дерипаски, а вместе с ней – и некоторых других принадлежавших ему активов.

Заокеанские братья по классу, долгое время внимательно наблюдавшие, как олигарх ельцинского разлива «доит» Россию и складывает выведенные из страны деньги в забугорную кубышку, решили, что пришло время брать любителя рыбок за «фаберже» стальной рукой.

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То, что останется от Дерипаски после ковбойского «наезда», уже вряд ли можно будет называть матёрым словечком «олигарх».

Власти США объявили о планах снять санкции c «Русал», ОАО «Евросибэнерго» и En+ Group Олега Дерипаски в течение 30 дней. Условием снятия санкций должен стать полный отказ олигарха от принятия решений во всех этих компаниях. Об этом сообщило управление Минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC). Доля Дерипаски в En+ будет снижена с 70% до 44,95%. Дополнительным условием станет лишение олигарха права увеличивать свою долю.

По условиям Вашингтона, блокирующий пакет акций En+ Дерипаска сможет передать ВТБ (или другой не связанной с олигархом компании), доля которого в результате вырастет с 9,6% до 24%. Однако голосовать российский банк сможет лишь нынешним пакетом в 9,6%, а право голоса остальными акциями, по информации агентства Bloomberg, будет принадлежать «независимой третьей стороне» в лице некоего «гражданина США».

En+ Group обязан будет поменять совет директоров. В новый состав от Дерипаски смогут войти лишь четверо представителей из двенадцати. При этом директора из выдвиженцев олигарха не смогут участвовать в работе комитетов по аудиту и вознаграждениям. Кроме того, дерипаскины кандидаты в новый состав совета директоров должны будут проходить процедуру согласования с OFAC. Также, американский контролирующий орган будет получать все протоколы заседаний советов директоров и полную информацию о деятельности En+, «Русала» и «Евросибэнерго».

Проще говоря, американцы будут полностью контролировать оперативную деятельность «Русала».

Интересная складывается ситуация: «Русал» выводится из-под санкций, а бывший олигарх Дерипаска – нет!

Отныне Дерипаска не сможет распоряжаться дивидендами ни от одной из отжимаемых компаний (средства будут поступать на заблокированный счет), но получит утешительное право голосовать 35% акций En+ Group. Голоса по оставшемуся пакету перейдут к фонду, который будет обязан выражать мнение «большинства акционеров».

Одновременно En+ обязана передать независимому лицу голоса акционеров, имеющих семейные или деловые связи с Дерипаской, то же условие поставлено ВТБ. Кроме того, ни En+, ни любая дочерняя структура группы не смогут изменить место своей регистрации на Россию без разрешения новым советом директоров и OFAC.

Это к тому, что намеченным к дерибану компаниям теперь закрыта давно предоставленная правительством России калитка ухода от неприятностей в офшор на острове Русский.

«Наезд» произведён с чёткостью передёрнутого затвора. Львиная доля российской алюминиевой промышленности, слитая в лапы узкой группы мерзавцев в «святые девяностые», угрожает попасть под американский контроль. Обвинять Дерипаску и его управляющее активами кубло бесполезно – это циничные деляги с низкой социальной ответственностью, которым всегда было плевать на всё, кроме бабла и удовлетворения личных амбиций.

Другое дело – правительство РФ. Как ни странно, американцы, загнавшие Дерипаску и его наиболее нажористые активы под санкции ещё в апреле, более полугода чего-то выжидали, прежде чем начать процедуру «отжима». У российского руководства была в запасе уйма времени, чтобы национализировать «Русал» и две другие компании. Это можно было сделать хотя бы из тех соображений, что структуры Дерипаски – банкроты. Они держатся на плаву только благодаря кредитованию госбанков, не говоря о том, что украдены у государства.

Вместо экстренных и решительных мер, «либеральный блок» Медведева стал заигрывать с олигархами (не только с Дерипаской, но и с другими «эффективными менеджерами»), вливая в них огромные средства из бюджета и перекладывая бремя содержания шайки легализованных воров на плечи населения. «Денег нет, но вы держитесь!».

В частности, для поддержки Дерипаски государственными предприятиями был закуплен алюминий на сумму 10 млрд рублей, но на 30% дороже его рыночной стоимости.

И даже вливая огромные средства в поддержку олигархических активов, государственные мужи не предприняли никаких шагов по защите российских интересов, тупо наблюдая за тем, как нагнутые российские олигархи пытаются договариваться с западными хозяевами о дальнейшей судьбе целых отраслей российской промышленности.

Есть, конечно, и приятная новость: состояние Дерипаски за 2018 год уменьшилось на $6 млрд. Но эта шельма выживет и даже останется состоятельным пацаном до конца жизни. Американцы курочат его по щадящему сценарию, поскольку клиент покорно выворачивает карманы и без сопротивления отдаёт кошелёк.

Печальный опыт коррумпированных африканских царьков и кокаиновых режимов показывает, что ковбои на этом не остановятся, продолжив раскулачивать российских олигархов, подминая под себя здоровенные куски промышленности, поскольку российские власти не реагируют даже на такие мощнейшие раздражители.

Если российское государство не хочет возвращать себе украденное наследие СССР, то за него это с удовольствием сделают ухватистые ребята из-за Атлантической лужи.