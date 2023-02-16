США начнут переговоры с Россией уже в этом году – американист

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Серьёзные переговоры между Россией и США начнутся в 2023 году, однако не на дипломатическом уровне, а силами спецслужб или армии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский американист Малек Дудаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как мы видим, дипломатия сейчас переориентировалась на работу с дружественными России странами – в Африке, Латинской Америке, Азии, и так далее. Что касается США и Европы, если мы увидим определённый переговорный трек, он скорее всего будет не по дипломатическому направлению, а по тем направлениям, где у нас уже шли переговоры – либо с директором ЦРУ, либо с председателем Объединённого комитета по начальников штабов армии США. То есть, по этим направлениям, но не по линии Госдепартамента. К этому нужно быть готовым», – отметил Дудаков.

Он подчеркнул, что в течение года переговорная позиция США прояснится, и наступит некоторая определённость.

«Я думаю, что переговоры начнутся непублично. России нужно будет примерно понять, готовы ли США всерьёз на переговоры, или для них это элемент политтехнологии, чтобы показать всему миру, что они готовы идти на переговоры, но русские не захотели договариваться. Если Россия поймёт, что американцы готовы всерьёз договариваться по хотя бы заморозке нынешней ситуации по каким-то границам, то сначала это будет непублично. А потом уже публично мы всё узнаем. Когда это случится, никто не знает. Но я допускаю, что к 2024 году определённость у нас должна появиться. Потому что там [в США] президентская кампания. Трамп, например, активно педалирует тему «Если я приду в Белый дом, то смогу остановить Третью мировую войну, поэтому голосуйте за меня». Эту повестку Байден отдавать очень не хочет, поэтому ему выгодно договориться до выборов», – резюмировал американист.