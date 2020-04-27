Американцы надеются, что РФ не справится с коронавирусом

27.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Пандемия коронавирусной инфекции и падение цен на нефть «ослабят Россию» и заставят ее отказаться от поддержки республик Донбасса.

Об этом в режиме видеоконференции Киевского форума по безопасности заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению дипломата, из-за падения цен на нефть Россия ослабнет так же, как и Советский Союз накануне своего распада.

«На самом деле Путин очень уязвим. Когда мы говорим о мире в Украине, он в первую очередь зависит от того, чтобы Россия отказалась от своего империалистического авантюризма на Донбассе. При этом сейчас, возможно, тот момент, когда по крайней мере некоторые понимают, что настало время остановить их агрессию на востоке Украины. Для этого есть две причины.

Первая – пандемия. Это очень большая проблема для Москвы, очень большая проблема. Мы уже видели статистику в России, особенно в Москве, которая стремительно растет. И непонятно, способен ли Кремль с этим справиться. Это исключительная чрезвычайная ситуация, когда Путин передает ответственность областным губернаторам, потому что не знает, что делать. Это первое.

Второй момент – проблема пандемии спровоцировала резкий спад глобального спроса на нефть, а российская экономика зависит от улеводородов. Это 40% экспорта Кремля, 40% экспортных поступлений. И тут вдруг они ничего не зарабатывают. Стоит вспомнить, что Советский Союз упал после почти десяти лет, на протяжении которых цены на нефть были низкими. Стоит также вспомнить, что московская агрессия против Грузии и против Украины в 2014 году началась, когда цена на нефть превысила сто долларов за баррель, и Кремль почувствовал достаточность ресурсов», – заявил Хербст.

Отметим, что на данный момент статистика показывает достаточно низкую смертность в РФ от коронавирусной инфекции – 5 человек на один миллион населения. При этом в США – 167 человек на миллион населения.