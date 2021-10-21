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21.10.2021 20:13 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Афганистан, Балканы, ЕС, миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, США
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Американцы надули афганцев: вместо побережья Майами – греческий лагерь для беженцев

Тридцать пять граждан Афганистана, находившихся в Северной Македонии, отправились в Грецию, которая предоставила им...

Тридцать пять граждан Афганистана, находившихся в Северной Македонии, отправились в Грецию, которая предоставила им временное убежище.

Ранее македонское правительство временно разместило афганских беженцев у себя под обещание Вашингтона со временем забрать их в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отправившаяся в Грецию группа состоит из тридцати пяти граждан Афганистана – правозащитников и членов их семей.

«Наша страна предоставила временное убежище в рамках крупной международной операции по оказанию помощи сотрудникам международных гуманитарных, демократических и миротворческих миссий – правозащитникам, переводчикам, студентам, стипендиатам и их семьям, которые находятся под угрозой нового режима талибов в стране», – прокомментировали ситуацию в правительстве Северной Македонии.

На сегодняшний день в стране остаются еще 407 афганцев, чье будущее неопределенно. В свое время США обратилась к балканским странам с просьбой разместить у себя афганских коллаборационистов под обещание через какое-то время забрать их себе.

В итоге, на призыв откликнулись только Албания, Косово и Северная Македония. При этом Вашингтон не торопится забирать к себе размещенных в этих странах лиц, пытаясь пристроить их в Европе.

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