Американцы надули афганцев: вместо побережья Майами – греческий лагерь для беженцев
Тридцать пять граждан Афганистана, находившихся в Северной Македонии, отправились в Грецию, которая предоставила им временное убежище.
Ранее македонское правительство временно разместило афганских беженцев у себя под обещание Вашингтона со временем забрать их в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Отправившаяся в Грецию группа состоит из тридцати пяти граждан Афганистана – правозащитников и членов их семей.
«Наша страна предоставила временное убежище в рамках крупной международной операции по оказанию помощи сотрудникам международных гуманитарных, демократических и миротворческих миссий – правозащитникам, переводчикам, студентам, стипендиатам и их семьям, которые находятся под угрозой нового режима талибов в стране», – прокомментировали ситуацию в правительстве Северной Македонии.
На сегодняшний день в стране остаются еще 407 афганцев, чье будущее неопределенно. В свое время США обратилась к балканским странам с просьбой разместить у себя афганских коллаборационистов под обещание через какое-то время забрать их себе.
В итоге, на призыв откликнулись только Албания, Косово и Северная Македония. При этом Вашингтон не торопится забирать к себе размещенных в этих странах лиц, пытаясь пристроить их в Европе.
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