«Американцы нас кинут!» – киевский профессор

Вадим Москаленко.  
21.10.2024 22:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США собираются постепенно прекращать войну и возвращаться к торговле с Россией.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко – отец известной на Украине антироссийской журналистки Сони Кошкиной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США собираются постепенно прекращать войну и возвращаться к торговле с Россией. Об этом в...

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«Да не заинтересован Запад в поражении России ни в коей мере. Я напомню, что русский газ, русская нефть – как шла через Венгрию, Индию, в ту же Англию, так и идет. Александр, для меня было шоком, что в северокорейских ракетах элементы западной сборки.

Они ждут и видят, когда наконец «Мерседесы» можно будет продавать не через Белоруссию, а прямиком в Россию. Громадный рынок, громадная платежеспособность, нефть, газ.

Опять же, угроза ядерного оружия, то, что оно будет рассредоточено между нацменьшинствами и вождями местных племен, от бурятов до тувинцев. Зачем это им надо?», – сказал профессор.

«Американцы нас кинут, я готов это повторить через два года. Они скажут: «Знаете что, разбирайтесь, мы вам поставили цель. Вот, заморозка, вот стамбульские соглашения, вот швейцарские предложения. Что-то выбирайте, кончайте войну, нам надо помогать евреям и нам надо готовиться к грандиозной битве с Пекином», – добавил Василенко.

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