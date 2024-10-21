США собираются постепенно прекращать войну и возвращаться к торговле с Россией.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко – отец известной на Украине антироссийской журналистки Сони Кошкиной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да не заинтересован Запад в поражении России ни в коей мере. Я напомню, что русский газ, русская нефть – как шла через Венгрию, Индию, в ту же Англию, так и идет. Александр, для меня было шоком, что в северокорейских ракетах элементы западной сборки.

Они ждут и видят, когда наконец «Мерседесы» можно будет продавать не через Белоруссию, а прямиком в Россию. Громадный рынок, громадная платежеспособность, нефть, газ.

Опять же, угроза ядерного оружия, то, что оно будет рассредоточено между нацменьшинствами и вождями местных племен, от бурятов до тувинцев. Зачем это им надо?», – сказал профессор.