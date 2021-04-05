Американцы настроены на войну «до последнего украинского солдата»

05.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Сегодня Украина послушно выполняет волю Вашингтона, который считает, что война в Донбассе должна продолжаться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил советник главы ЛНР Родион Мирошник.

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По его словам, Киеву не нужно урегулирование конфликта в Донбассе.

«Это им не выгодно. Война — это экспортный товар, которая Украина хотела бы продавать американцам или иным иностранным заказчикам», – говорит Мирошник в интервью «Комсомольской правде».

При этом он убежден, что нет никаких иллюзий относительно самостоятельности Киева в вопросе Донбасса.

«Мы видим изменение риторики послед прихода Байдена в Белый дом. Первый этап — до Парижского саммита, в декабре 2019-го, когда Зеленский пытался демонстрировать договороспособность. После саммита Украина несколько месяцев раздумывала. Потом начала предпринимать шаги по развалу договоренностей. Третий этап — после инаугурации Байдена, когда стала ясна политика Госдепа по Украине»», – отмечает советник главы ЛНР.

Он подчеркивает, что украинская сторона начала активно реализовывать заказ, который ей поступает из Вашингтона.

«Заказ: на Донбассе должна существовать точка напряжения, где будет тлеть постоянно, без урегулирования. – уточнил Мирошник. – Не для того были вкачены миллиарды долларов в развал государственности Украины и в перехват управления. Конечно, в вооруженном конфликте они участвовать не собираются – а будут участвовать в нем до последнего украинского солдата. И Зеленский выполнит любое их распоряжение».